Trump anuncia un acuerdo para reabrir el Gobierno durante tres semanas

A la quinta semana de cierre de Gobierno, con 800.000 empleados federales sin recibir su salario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido este viernes para declarar que ha alcanzado un acuerdo por el que la Administración abrirá durante tres semanas. "Hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal", dijo Trump desde el Rose Garden de la Casa Blanca. "Dentro de poco, firmaré un proyecto de ley para abrir nuestro gobierno por tres semanas, hasta el 15 de febrero".

El mandatario ha destacado que el acuerdo ha impedido que tuviera que poner en marcha “una poderosa arma”, en referencia a la declaración de emergencia nacional con la que ha estado coqueteando desde hace días. El pacto no incluye un presupuesto para financiar el polémico muro que Trump quiere levantar en la frontera con México y que ha sido el detonante del cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

La presión ha ido creciendo alrededor del presidente. Hasta que hoy ha llegado a su punto de ebullición. Retrasos en las salidas de vuelos en importantes aeropuertos han mostrado la cara más molesta del cierre del Gobierno. El Senado había entrado en el receso del fin de semana y muchos de esos senadores se ha encontrado atrapados sin poder volver a sus Estados. El senador de Virginia, el demócrata Tim Kaine, aseguraba hoy que los retrasos en los aeropuertos “incrementaba la presión tremendamente” para que se reabriera el Gobierno, a la vez que declaraba que lo que estaba sucediendo iba a ser “muy dañino para la economía americana”.

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación aseguraba en la mañana de este viernes que los retrasos estaban siendo causados por un “leve aumento de las bajas por enfermedad”, que se traduce en trabajadores federales que habían decidido darse de baja ante la idea de seguir trabajando sin ver una salida al conflicto generado en Washington.

El presidente necesitaba cuanto antes encontrar una salida a una crisis que, además de afectar ya a la economía del país, estaba hundiendo su índice de popularidad, ya que los ciudadanos le culpaban por el cierre. Cómo de tocado salga finalmente un presidente que parece vestido de teflón ante los escándalos está por ver, pero sin duda ha habido una clara ganadora en esta situación: la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que insistió en que no habría más negociaciones hasta que se decretara la apertura del Gobierno y se había opuesto frontalemnte a financiar el muro de Trump.

El acuerdo alcanzado no incluye fondos específicos para el muro fronterizo con México, una de las promesas estrellas de la campaña electoral de Trump y enrroque del presidente. Pero como Trump no puede evitar ser Trump, cuando estaba salaiendo de una crisis ya anunció prácticamente otra: "Si no recibimos un trato justo del Congreso, el Gobierno se cerrará de nuevo el 15 de febrero o usaré los poderes que me otorgan las leyes y la Constitución de Estados Unidos para hacer frente a esta emergencia", ha amenzado Trump desde la Casa Blanca.