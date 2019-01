En vivo | Al menos 79 muertos en la explosión de un gasoducto en Hidalgo mientras robaban combustible

EL PAÍS

Ricardo Jiménez es un rostro de la dolorosa incertidumbre de los familiares de las víctimas tras la explosión en Hidalgo. Él ha llegado al lugar del siniesto desde Ciudad de México para tratar de conocer el paradero de su hermano César.

En el mismo lugar, frente a uno de los últimos controles antes de acceder al lugar de la detonación, Luciana Serrano, de 55 años, busca a su hijo Germán, de 20. "No llegó a casa. Le he hemos buscado en todos los hospitales de la zona y no lo encontramos. Solo me queda la esperanza de que esté en alguno de los hospitales de la Ciudad de México", dice mientras se cubre con una manta para protegerse del intenso frío. Nos lo cuenta Jon Martín Cullell.