La toma de posesión de Nicolás Maduro, en vivo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asume este jueves un segundo mandato de seis años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, con un país en ruina y cada vez más aislado. Maduro, de 56 años, jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Congreso, único poder no oficialista, en un acto que arranca a las 10.00 locales (14.00 GMT, una hora más en la España peninsular). La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima —de 14 países—, no reconocen la reelección de Maduro y no han enviado representantes excepto México. Tan solo acuden los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua y delegados de otros países aliados como China, Rusia y Turquía. Te contamos aquí en directo la ceremonia de juramentación:

EL PAÍS "El presidente Nicolás Maduro ha de mirar hoy a su alrededor y sentir la soledad y el aislamiento en América Latina y de las potencias democráticas del resto del mundo. Y actuar en consecuencia, poniendo fin a la tortura a la que tiene sometido a su pueblo, que se consume en una tragedia que debería ser intolerable en el siglo XXI en el hemisferio occidental", anota EL PAÍS en su editorial de hoy, titulado La farsa de Maduro. http://cort.as/-DmUM 10/01/2019 14:29 EL PAÍS La toma de posesión, señalada desde hace meses como un punto de no retorno en la gravísima crisis económica e institucional que sufre el país, culmina la deriva del régimen, que controla todos los estamentos del poder político y judicial, y consuma una fractura insanable con las principales instancias de la comunidad internacional. Una información de Francesso Manetto desde Caracas con foto de Afp. http://cort.as/-DmEM 10/01/2019 14:05