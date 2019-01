Los supuestos captores de la esposa de un millonario noruego piden un rescate en criptomoneda

La policía de Noruega ha confirmado este miércoles que Anne-Elisabeth Hagen, la esposa de un conocido millonario del país nórdico, se encuentra secuestrada desde hace dos meses, y que los supuestos captores han pedido un rescate en criptomoneda para lograr su liberación. Hagen había sido vista por última vez el pasado 31 de octubre junto a su casa de Lorenskog, al noroeste de Oslo.

"Nuestra principal hipótesis siempre ha sido que fue secuestrada en su casa contra su voluntad", ha declarado este miércoles el inspector Tommy Broske, quien también ha señalado que el secuestro de Hagen se ha hecho público ahora debido a las dificultades que se han encontrado para poder avanzar en la investigación y con el objetivo de lograr la colaboración ciudadana. La policía considera que los captores son criminales profesionales. Los presuntos secuestradores se han comunicado durante estos dos meses con la familia de Hagen a través de una plataforma digital.

Broske no ha precisado el monto del rescate que han pedido los captores, pero ha señalado que la policía ha aconsejado no abonar la cantidad exigida. El abogado de la familia, Svein Holden, ha confirmado que los familiares de la desaparecida han decidido seguir los consejos de las autoridades. El periódico Verdens Gang, el más leído del país, sí que ha revelado una cifra del rescate: la liberación de Hagen asciende, según el rotativo, a nueve millones de euros.

Ann-Elisabeth Hagen, de 68 años, está casada con Tom Hagen, un inversor inmobiliario noruego que también controla una de las primeras eléctricas del país nórdico. Hagen es la 172ª fortuna noruega, según la revista económica Kapital. La pareja, que tiene dos hijos, llevaba una vida de perfil bajo, según varios medios noruegos.

"En estos momentos no hemos recibido pruebas de que la desaparecida esté viva, pero tampoco de que no siga viviendo", ha señalado Broske. El inspector ha apuntado que durante la investigación en curso no se ha logrado apuntar a ningún sospechoso, ni tampoco precisar el paradero de Hagen, de la que se desconoce si se encuentra en el país nórdico. Además de varios cuerpos policiales noruegos, Europol e Interpol están colaborando con la investigación.