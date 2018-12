May fue advertida del riesgo de permanecer indefinidamente en la Unión Aduanera

El Fiscal General, Geoffrey Cox, alertó al Gobierno de Theresa May de que Reino Unido podría quedar vinculado por un tiempo indefinido en la Unión Aduanera si los dos bloques eran incapaces de cerrar un acuerdo de relación futura. El Ejecutivo ha publicado este miércoles el informe legal -uno entre muchos, a lo largo de estos meses- que manejó durante las negociaciones con la UE. Se ha visto obligado a entregar el documento después de que la Cámara de los Comunes aprobara ayer declarar en desacato al Gobierno de May. Ante la posibilidad de que sus ministros fueran suspendidos o expulsados del Parlamento, el Gobierno de May cedió finalmente.

“El actual borrador del Protocolo, incluido su artículo 19, no facilita un mecanismo que capacite a Reino Unido a abandonar legalmente la Unión Aduanera sin que se formalice previamente un acuerdo. Esto es así, incluso si las partes prosiguieran las negociaciones durante muchos años. E incluso si las partes llegaran a la conclusión de que las conversaciones se hubieran roto y no hubiera perspectiva de un acuerdo de relación futura. La resolución de un bloqueo de esas características tendría que ser política”, concluye Cox en su informe.

No hay realmente ninguna novedad en el texto publicado que no formara ya parte del debate público en torno al Brexit. Cox se limita a señalar la obviedad legal de que el llamado backstop, o salvaguarda irlandesa, acordado con la UE, entraría en vigor si al final del periodo de transición, el 31 de diciembre de 2020, Reino Unido y la Unión Europea no hubieran cerrado una nueva relación para el futuro.

Muchos expertos sugieren que un tratado de esa complejidad requiere de largos años de negociaciones. Pero el fiscal general también señala, como ya hizo este lunes en su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, que juega en interés tanto de Londres como de Bruselas cerrar cuanto antes una situación temporal e inestable que a ninguno de los dos interesaría prolongar.

El debate en torno al Brexit no cambiará mucho con la publicación de estos documentos, pero supone un derrota política para el Gobierno de May en un momento de extrema delicadeza. En primer lugar, porque por primera vez en la historia, el Parlamento ha declarado en desacato al Ejecutivo y le ha obligado a claudicar. En segundo, porque el mensaje último que subyace en esta y otras maniobras de las últimas horas es que May tiene cada vez menos control sobre un proceso que el Parlamento ha decidido arrebatar de sus manos, aunque nadie sepa cuál puede ser el resultado final de esta lucha de poder.

El próximo 11 de diciembre se producirá la votación final del acuerdo del Brexit. Todo indica, en estos momentos, que la propuesta de May será derrotada. A partir de ese momento, la política de Reino Unido entrará en uno de los periodos más inestables e inciertos de las últimas décadas.