Un año sin respuestas sobre el submarino ARA San Juan

¿Dónde está el submarino ARA San Juan? Las 44 familias de los tripulantes del submarino argentino desaparecido hace un año esperan la respuesta. Luis, padre del marino Alejandro Tagliapietra, se subió al último barco que rastrea el Atlántico Sur en su búsqueda. Jésica Gopar abandonó Mar del Plata, la ciudad a la que iba a llegar el submarino y en la que aguardaba a Fernando Santilli para celebrar juntos el primer cumpleaños de su bebé Stefano. Ramiro, el hijo menor de Cayetano Hipólito Vargas, pregunta cada día por su papá.

El miércoles 15 de noviembre de 2017, a las a las 07.19 de la mañana, el ARA San Juan se comunicó por última vez con la base naval de Mar del Plata. El jefe de operaciones, Fernando Villareal, había informado de un problema previo con las baterías y evaluaba los daños. Apenas tres horas después, sensores que escuchan permanentemente los océanos por cuestiones militares registraron una explosión en la zona. Todo apunta a que estalló, pero nadie ha podido confirmarlo. No se sabe aún qué pasó. No se ha encontrado ningún rastro. ''Es un arma de guerra, un submarino, está diseñado para no ser encontrado'', se defendió días atrás el ministro de Defensa, Oscar Aguad. "Los expertos dicen que es muy probable que se haya pasado por el lugar y no se haya detectado al submarino", agregó.

Muchos familiares de los 44 tripulantes desaparecidos se han acercado este jueves a la base naval de esta ciudad costera, situada 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. La relación con el Gobierno de Mauricio Macri es tensa. En una carta, las hermanas de dos tripulantes repudiaron que el Presidente vaya a encabezar el acto oficial esta tarde en Mar del Plata. Critican que acusase sin pruebas a los tripulantes de haber cometido un error humano y que no se acercase ni un sólo día al campamento que instalaron durante 52 días frente a la sede del Gobierno, en la Plaza de Mayo. "Si se hace presente el día 15 que no sea para sacarse una de las tantas fotos hipócritas y hacer acto de presencia, sino para informar de los planes de acción siguientes e inmediatos para la continuidad de la búsqueda", escribieron Lucía Zunda e Isabel Vilca. Otros familiares avalaron la comparecencia de Macri pero aceptaron participar bajo la condición de que se los considere desaparecidos, es decir que no se los dé por muertos.

¡un año sin ELLOS, asumiendo con dolor, que patrullan nuestro mar y lo seguirán haciendo para siempre¡

Con mucho Amor, Orgullo y Honor te recordamos #ARASanJuan

La empresa estadounidense Ocean Infinity concluye mañana viernes sus tareas de búsqueda. Aún no se sabe si las retomará en febrero. Los familiares esperan el parte diario y se ilusionan con cada nuevo indicio. Pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido positivo.

No tener una tumba a la que llevar flores a sus seres queridos les impide hacer el duelo. Zulma, la madre de Daniel, asegura que su vida se mantiene en suspenso desde hace un año. Luis se dirige cada día a su hijo Alejandro en susurros. La mayoría de familias han intentado adaptarse a la nueva rutina con un plato menos en la mesa, pero necesitan saber dónde están sus seres queridos.

La ciudad de Mar del Plata se ha solidarizado con los familiares de la tragedia. En las vallas de la base naval hay mensajes de reconocimiento a los "44 héroes" del ARA San Juan y flores. En el Festival internacional de Cine, que se realiza en esta ciudad costera, todas las proyecciones de hoy están precedidas de un mensaje leído por Graciela Borges, una de las actrices más queridas de Argentina. ''El Festival recuerda a los 44 tripulantes del ARA San Juan, y abraza a sus familiares y a la ciudad de Mar del Plata a un año de la tragedia que conmovió a todos los argentinos'', se la escucha decir con su voz inconfundible. Todos se preguntan dónde está el ARA San Juan.