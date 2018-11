La bancada de Gobierno se desmorona en Perú

Un cambio en las reglas de juego en la política peruana amenaza con sacudir el frágil equilibrio de fuerzas en el legislativo. En diciembre, un referéndum someterá a consulta cuatro modificaciones a la Constitución y una de ellas, muy popular, es la no reelección de los congresistas. En ese escenario, tres legisladores han renunciado en la última semana a la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de Gobierno al que pertenecen tanto el presidente Martín Vizcarra como el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Analistas consultados por EL PAÍS coinciden en que, en esta coyuntura, los legisladores no tienen motivos para mantener su fidelidad. “Si ya no pueden postular en el año 2021, es muy posible que varios prefieran renunciar porque quedarse en sus bancadas ya no les reporta mayor beneficio: ¿de qué les sirve un partido?”, plantea el politólogo Enrique Patriau.

La dimisión más reciente fue la de Patricia Donayre, después de que el viernes y la noche del domingo ya se habían apartado los parlamentarios Guido Lombardi y Salvador Heresi, respectivamente, en medio de reclamos y rencillas.

Donayre había pedido la semana pasada a su partido retirar al vocero Gilbert Violeta, quien la insultó durante un debate parlamentario, después de que la legisladora criticó su respaldo al Partido Aprista en un proyecto de ley que pretendía proteger a los partidos políticos para que no fueran investigados por organización criminal. “Cállate, cojuda” (boba), le respondió Violeta, que este martes renunció a la vocería. “No puedo representar a personas que ya no me transmiten confianza, son desleales con sus votantes”, se justificó el parlamentario.

Lombardi, por su parte, justificó su decisión en la actitud de Violeta y en la falta de explicaciones de Heresi, quien apareció en julio en uno de los audios que revelaron la corrupción en el sistema de justicia, lo que lo llevó a dimitir de su cargo como ministro de Justicia.

Bancada diezmada

Perú tiene un congreso unicameral de 130 escaños. Tras las renuncias, la bancada del partido de Gobierno, que empezó en julio de 2016 con 18 parlamentarios y perdió tres en diciembre, tras el indulto de Kuczsynski al expresidente Alberto Fujimori, hoy cuenta con 11 integrantes. Donayre fue parlamentaria de Fuerza Popular, el partido fujimorista de oposición, pero en junio de 2017 renunció a dicho partido y había sido admitida en la bancada de Peruanos por el Kambio.

Estas tres nuevas bajas no tendrán muchas consecuencias inmediatas para el Gobierno, de acuerdo con el analista político José Carlos Requena, pues “hace algún tiempo (el presidente) estaba prescindiendo de la bancada”. Sin embargo, advierte que Vizcarra tendrá que hacer nuevas negociaciones para obtener los apoyos que requiere para aprobar los proyectos de ley para reformar el sistema de justicia. “Va a tener que forjar un grupo parlamentario porque no ha estado echando mano del propio”, apunta.

En ese fragmentado escenario, los observadores atribuyen un potencial protagonismo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de Fuerza Popular. El jefe del legislativo cuenta con los apoyos de 15 a 30 parlamentarios ajenos al núcleo duro de la líder opositora Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori, perdedora de la segunda vuelta presidencial ante Kuczynski y detenida por un caso de lavado de dinero relacionado con la constructora Odebrecht.

“Estos cambios son consecuencia de la investigación fiscal al fujimorismo y la perspectiva de no reelección”, explica Requena. “El Congreso se va a convertir en una vitrina de publicidad de quienes ya no podrán reelegirse en 2021, apostando a las presidencias de las regiones u otros cargos. Estar con los fujimoristas o con la bancada oficial les crea un costo”.