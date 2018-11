“Estas elecciones no deben vincularse a unas presidenciales”

George C. Edwards, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Texas A&M, en una fotografía facilitada por él

George C. Edwards (Rochester, 1947), profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Texas A&M, es experto en Administraciones presidenciales y considera, en esta entrevista telefónica, que los demócratas tienen posibilidades de apuntarse una victoria en las elecciones legislativas del próximo martes.

Pregunta. ¿Cómo de probable ve que los demócratas se hagan con el control de la Cámara de Representantes y/o del Senado?

Respuesta. Creo que tienen una oportunidad decente de ganar la Cámara, pero no creo que ganen el Senado porque defienden 26 de los 35 escaños a reelección.

P. ¿Qué llevaría a los demócratas a ganar la Cámara?

R. Hay mucha insatisfacción con Donald Trump. Hemos nacionalizado nuestras elecciones locales, por lo que hay una gran correlación entre la aprobación al presidente y el voto. Trump no es muy popular, esto da una ventaja a los demócratas.

P. ¿Qué asuntos son importantes para los demócratas?

R. Están hablando de sanidad, lo que es un asunto ganador para ellos. Y algunos no creen que la economía vaya bien. Pero si quieres sacar a votar a los demócratas, hablas de Trump y su retórica.

P. ¿Ha cambiado el tipo de campaña de los demócratas?

R. No veo muchos cambios respecto a 2016. Ya hablaban de Trump y no hay duda de que el asunto central en 2018 es Trump. Como dice en sus mítines, él está en la papeleta de forma figurada. Todo es sobre él, lo cual le hará muy feliz. Él se ha movilizado para que todo fuera en torno a él, pero existe también una larga tendencia en la política estadounidense en hacer que todo gire alrededor del presidente y más aún. Hay una alta lealtad en el voto del partido. El presidente es el que está hablando en nombre del Partido Republicano y él es el que domina las noticias. No puedes estar en campaña sin hablar de él independientemente del lado en el que estés. Si quieres llevar a demócratas a votar, tienes que hablar de Trump.

P. ¿Hay riesgo para el presidente al vincular tanto las elecciones a su figura?

R. Claro. Si los republicanos pierden la Cámara, él dirá inmediatamente que es culpa de otro. Pasa constantemente la culpa al otro. Sin embargo, nadie le creerá. Eso es el trumpismo: nunca es su culpa, es la de otro. Pero si los republicanos logran mantener el control del Congreso, dirán: ‘Es fabuloso, nos hemos asociado a Donald Trump y hemos tenido éxito incluso cuando creíamos que íbamos a perder’.

Si los demócratas se hacen con la Cámara podrán atacar más a Trump y eso significa que los republicanos que queden estarán escorados muy a la derecha porque serían los republicanos moderados los que cederían sus escaños. Los republicanos que queden serán muy favorables a Trump y muy antiinmigración porque tienen muy pocos votantes hispanos en sus distritos.

ampliar foto Si los demócratas se hacen con la Cámara de Representantes, todo apunta a que Nancy Pelosi volverá a ser la líder del hemiciclo Jose Luis Magana AP

P. ¿Los demócratas deberían ver en una victoria en la Cámara de Representantes una señal de optimismo ante las elecciones presidenciales de 2020?

R. Ciertamente, será positivo porque nos dirá lo que la gente opina de Trump. Sin embargo, hay que ser cauto. Recordemos que en [las legislativas de] 2010] Barack Obama sufrió una gran derrota, pero logró la reelección en [las presidenciales de] 2012. No deberíamos asumir que Trump está muerto. Mucho dependerá de las circunstancias del país en 2020 y de cuál sea la alternativa porque una elección siempre es entre dos, por lo que será Trump contra otra persona. Uno de los principales factores por los que ganó en 2016 fue que logró que la gente odiara a sus rivales. Y tuvo mucho éxito en eso. Sabemos que será muy crítico con cualquier candidato que tenga enfrente en 2020. Ocurra lo que ocurra este año, no deberíamos vincularlo con una reelección de Trump.

P. Hay quienes acusan a los demócratas de carecer de un líder. ¿Qué opina?

R. Es habitual que los partidos que no están en el poder carezcan de un líder o de una persona que sea claramente el portavoz del partido. Los candidatos presidenciales del partido se convierten en portavoces pero no surgirán hasta de aquí 15 meses o así.

Seguro que habrá voces que querrán un 'impeachment', pero sería algo estúpido"

P. ¿Si se hacen con una de las Cámaras, los demócratas podrían tratar de moderar a Trump en algunos asuntos?

R. Por ejemplo, en las inversiones en infraestructura no ha detallado su plan pero no creo que tenga que ser convencido. Ha hecho algunos movimientos para [rebajar] el coste de medicinas. Es meramente retórico aunque lleva hablando de ellos durante un par de años. Es posible que los demócratas y Trump trataran de trabajar juntos en ello, pero es difícil saber si eso será suficiente teniendo en cuenta la oposición de los republicanos. No creo que podamos predecir con facilidad a Trump.

Hay que recordar que ha habido varios momentos en los que tenía un acuerdo [con los demócratas] sobre los dreamers [inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU], pero luego su equipo o base política empieza a gritar sobre que les ha traicionado en inmigración y entonces él da marcha atrás. Recuerda cuando dijo que podía hacer algo sobre el control de armas, pero luego también dio marcha atrás cuando aseguró que era demasiado difícil por la fuerza del lobby armamentístico. No tengo ninguna confianza en Trump como negociador y no creo que los republicanos vayan a ceder en sus creencias para ayudar a Trump a hacer lo que los demócratas quieren. La mayoría de presidentes quieren aparentar que hablan en nombre de todo el país. Trump da por perdida a gran parte del país y solo habla a su base [de votantes].

P. Las primarias demócratas han exhibido una creciente división entre la facción más izquierdista del partido y el establishment. ¿Cree que eso es peligroso?

R. Es ciertamente posible que el Partido Demócrata podría estar escorado demasiado a la izquierda del mismo modo que el Partido Republicano podría estarlo demasiado a la derecha. No creo que esa [facción más izquierdista] vaya a tomar el control del Partido Demócrata y que el socialismo democrático sea el núcleo del partido. Pero hay mucha gente que lo considera compatible y es algo que el futuro candidato presidencial tendrá que manejarlo porque no quieres que Trump te dibuje como un extremista. Hay ese peligro.

P. ¿Cree que, si se hacen con la Cámara, los demócratas trataran de impulsar un proceso de impeachment a Trump?

R. Creo que los líderes no quieren eso porque es una pérdida de tiempo. Saben lo que les ocurrió a los republicanos cuando se lo hicieron a Bill Clinton: los demócratas ganaron asientos en las elecciones legislativas de 1998, lo cual es muy inusual y no había ocurrido durante generaciones en el sexto año de presidencia del partido en el poder. El país está mayoritariamente en contra de destituir a Clinton y el voto fracasó en el Senado. Los demócratas son suficientemente inteligentes para saber que no quieren ese tipo de reacción negativa. Y, además, saben que tienen una alternativa: [si se hacen con la Cámara] controlarán comités legislativos. Podrán investigar y supervisar todo tipo de asuntos y criticar al presidente. Lo que quieren hacer es debilitar al presidente, no poner en su lugar al [vicepresidente Mike] Pence y que luego él se presente a la elección. Seguro que habrá voces que querrán un impeachment, pero sería algo estúpido.