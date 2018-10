El huracán Willa alcanzará las costas del Pacífico mexicano en las próximas horas

Miles de personas han sido evacuadas, los edificios han comenzado a ser tapiados y las clases han sido suspendidas en diferentes puntos de la costa pacífica mexicana ante la inminente llegada del huracán Willa, que golpeará el país azteca con categoría 3 —de un máximo de 5— y vientos máximos de hasta 210 kilómetros. Los meteorólogos esperan que Willa, uno de los huracanes más potentes que golpea la costa del Pacífico de México, toque tierra unas pocas millas al sur del Estado mexicano de Mazatlán el martes a mediodía.

La noche de este lunes, trabajadores de los hoteles sellaban las puertas y ventanas de los alojamientos turísticos con planchas de madera frente al histórico paseo marítimo en Mazatlán, una popular ciudad costera en el Estado de Sinaloa. A escasos metros, se podía advertir la llegada de turistas que descargaban sus pertenencias y también palmeras se desplazaban debido a una ligera brisa.

En una gasolinera en las afueras de esta ciudad, una gran fila de coches esperaba para cargar combustible y asegurarse de comprar en una tienda cercana otros bienes indispensables para los próximos días. Una de las trabajadoras de la estación de gas, Zulema Pardo, ha señalado que los residentes se han llevado grandes provisiones de agua y han dejado vacías las estanterías donde los vendedores colocan habitualmente el pan. "La gente está realmente asustada", ha señalado esta trabajadora.

La tormenta avanza a unos 205 kilómetros al sureste de Mazatlan, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Los pronósticos apuntan a que tocará tierra este martes por la tarde. Los efectos de este huracán también afectarán a las zonas turísticas en los Estados mexicanos de Nayarit y de Jalisco, en específico en la ciudad de Puerto Vallarta, donde se han detenido todas las actividades marítimas.

Antonio Echevarría, el gobernador de Nayarit, ha señalado que más de 10.000 personas están siendo evacuadas y ha reiterado que las escuelas se encuentran cerradas. Echevarría ha pedido a la ciudadanía no desafiar al huracán: "No actuemos como superhéroes. Es un huracán muy potente, y no queremos ninguna tragedia". El Estado de Sinaloa también ha cerrado sus escuelas.

El Servicio Nacional de Meteorología de México ha señalado que los edificios que se encuentran a menos de 500 metros sobre el nivel del mar pueden sufrir daños en su infraestructura. Pese a las precauciones de autoridades y expertos, este lunes las calles de varias localidades costeras amanecían con algunos turistas desafiando los riesgos del inminente temporal.