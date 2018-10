Una mujer china mata a sus dos hijos y se suicida al creer que su marido había muerto

Una mujer china se suicidó y mató a sus dos hijos la semana pasada al creer que su marido había fallecido, cuando en realidad el padre de familia seguía vivo tras simular un accidente de tráfico para cobrar la indemnización de la compañía aseguradora. La mujer, que desconocía los planes de su marido, decidió acabar con su vida y la de su hijo e hija pequeños al no ser capaz de afrontar la supuesta pérdida. Días después, y una vez conoció lo ocurrido, el hombre reapareció y explicó a la policía su intento de fraude para lograr unos fondos que ayudaran a mejorar la precaria situación económica que atravesaba la familia.

La tragedia, de la cual se han hecho eco numerosos medios locales, ocurrió en el condado de Xinhua, en la provincia china de Hunan. Según el periódico Xiaoxiang Morning Herald, el 19 de septiembre el padre, de 34 años y de apellido He, desapareció de forma repentina. El día anterior la pareja había tenido una larga conversación en la que él decía querer “asumir sus responsabilidades” por los problemas económicos que sufrían y la instaba a “cuidar de su hijo e hija”. La familia había pedido dinero a amigos, familiares y contraído deudas con varias plataformas de crédito online para el tratamiento de su hija de tres años, que sufría epilepsia. Debían más de 100.000 yuanes, unos 12.500 euros. Nadie de su entorno sabía que He tenía en la cabeza una idea tan descabellada para superar ese mal momento.

La mujer, de 31 años y de apellido Dai, denunció rápidamente la desaparición de su marido a la policía. Días después, gracias a la información del GPS del vehículo, se encontró su coche hundido en un río cercano. En su interior los investigadores hallaron la documentación y varios objetos personales de He, pero no hubo rastro de su cuerpo. Varios efectivos peinaron la zona durante días sin éxito, al tiempo que la angustia de Dai crecía.

El 10 de octubre, 20 días después de la desaparición de su marido, Dai publicó un largo texto en sus redes sociales en la que hacía referencia al suicidio. Su familia trató de localizarla inmediatamente y avisó a la policía, pero no los localizaron ni a ella ni a los pequeños, un niño de cuatro años y una niña de tres. Al día siguiente los equipos de búsqueda encontraron los tres cuerpos en un estanque.

He se entregó a la policía apenas horas después de forma voluntaria. Confesó que a principios de septiembre, días antes de simular su accidente, había contratado un seguro de vida valorado en un millón de yuanes (125.500 euros) y que había nombrado como beneficiaria a su mujer. La policía le ha detenido solamente por fraude y por un delito de daños a la propiedad ajena -el coche no era suyo, sino de la empresa de alquiler de coches en la que trabajaba-, porque de momento no se le pueden atribuir otros delitos. Sin embargo, según explicaron fuentes policiales al periódico local, el personal que le tomó declaración apenas podía entenderle entre tanto llanto y desesperación.