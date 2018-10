May pide unidad al partido y anuncia “un futuro prometedor” tras el Brexit

Señal en directo de la intervención de Theresa May en el congreso del Partido Conservador en Birmingham. Reuters

May sube al estrado para clausurar el congreso anual de los tories, en Birmingham, horas después de la intervención de su rival Boris Johnson, quien logró enardecer a cerca de 1.500 delegados con su defensa de los valores conservadores y su ataque sin piedad al plan Chequers de la primera ministra. No era el único contratiempo para la primera ministra. Un diputado de la Cámara de los Comunes, James Duddridge, ha entregado una "carta de no confianza" a la dirección del grupo parlamentario en la que exige un cambio de liderazgo. El movimiento no supone nada en sí mismo, pero puede ser el arranque de una futura moción de confianza contra May si se suman otros 49 parlamentarios.

La primera ministra, cuyo equipo ha filtrado a los medios los puntos centrales de su intervención, intentará en su discurso plantar cara a los tres rivales que ponen en riesgo su futuro político: Johnson, el Partido Laborista y la Unión Europea. A los dos primeros les lanzará el mismo mensaje, contraponiendo "patriotismo" a nacionalismo, y moderación a radicalidad. "Millones de personas que nunca nos han apoyado están horrorizadas por lo que Jeremy Corbyn ha hecho con el Partido Laborista. Quieren apoyar a un partido que sea decente, moderado y patriota. Uno que sitúe el interés nacional en primer lugar y se haga cargo de los asuntos que preocupan a todos. Y que se encuentre cómodo en medio de toda la diversidad que supone hoy un Reino Unido moderno", asegura May.

A pesar de que el Brexit lleva dos años condicionando el debate político británico, y la tarea diaria de May, la primera ministra ha intentado lanzar el mensaje implícito de que será capaz de pasar con éxito el Rubicón del 29 de marzo, la fecha para la salida definitiva de Reino Unido de las instituciones europeas. "No permitáis que nadie diga que no tenemos lo que hay que tener. Estamos totalmente capacitados para triunfar", asegura May, en un desesperado intento por transmitir optimismo y recuperar la unidad en las filas conservadoras.

El creciente temor en la derecha británica de que los laboristas hayan logrado captar el espíritu del país y atraer la atención del electorado con sus propuestas radicales obliga a May a lanzar un mensaje de cambio y renovación. "Somos el partido que cree que el Gobierno puede hacer mucho bien, pero que no tiene todas las respuestas". May ha intentado definir su propia idea de lo que debe ser el conservadurismo del siglo XXI. Inclusivo y humilde, frente a la retórica churchilliana empleada horas antes por su rival. "Un partido que cree que tu éxito en la vida no se define por quién amas, por tu fe, por el color de tu piel, por quiénes son tus padres o dónde fuiste criado, sino por tu talento y por tu esfuerzo", dirá May.

Todo apunta a que la primera ministra sobrevivirá al congreso conservador, pero no por haber convencido a sus rivales internos, a los militantes (entusiasmados en su mayoría por el discurso euroescéptico) o a los votantes (decepcionados con su gestión del Brexit). El partido sabe que quedan meses duros por delante y un resultado incierto en las negociaciones con Bruselas, y sus principales conspiradores han decidido que May sea el chivo expiatorio, pero no la próxima candidata de unas elecciones generales que, en teoría, solo en teoría, deben celebrarse en 2022.