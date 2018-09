Los presupuestos desatan una feroz batalla en el Gobierno italiano

Los vientos de crisis vuelven a azotar al Gobierno italiano de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, que en los últimos días ha dado la impresión de acercarse irremediablemente a la madre de todas las batallas a cuenta de la cuestión presupuestaria. A la hora de aprobar las cuentas públicas las distintas promesas de los componentes del Ejecutivo no encajan con los compromisos del Ejecutivo con Bruselas en materia de déficit.

El ministro de Economía, el técnico Giovanni Tria, no quiere superar el techo de gasto que impone Bruselas. Pero sin hacerlo, los recursos no alcanzarán para financiar las promesas electorales de Luigi Di Maio (5 Estrellas) y Matteo Salvini (Liga).

El Consejo de Ministros debía tomar este jueves la decisión más difícil desde que se formó el Gobierno de coalición en junio: fijar las líneas maestras del presupuesto para 2019. Para ello debe decidir si seguir la línea prudente de Tria o por el contrario aumentar el gasto como proponía el Movimiento 5 Estrellas. Antes de la reunión del Gabinete, el primer ministro Giuseppe Conte, los dos vicepresidentes di Maio y Salvini y el titular de Economía mantuvieron un encuentro extraordinario en busca de un acuerdo.

El choque de trenes era manifiesto: por un lado, el ministro Tria es partidario de mantener el déficit por debajo del 1,6% del PIB, que es el doble de lo que había establecido el anterior Gobierno de Paolo Gentiloni, del Partido Democrático, pero que de todos modos está dentro del límite admitido por la Comisión Europea y por los inversores.

Por el otro, está el Movimiento 5 Estrellas en bloque, que necesita mayor margen fiscal para cumplir con sus promesas y aboga por subir el déficit hasta el 2,4% del PIB. El objetivo es financiar así algunas de sus principales propuestas políticas como la renta de ciudadanía —su gran baza electoral—, que en la práctica podría parecerse a una suerte de subsidio de desempleo.

Promesas electorales

A ello se suman otros compromisos que van desde las desgravaciones fiscales defendidas por la Liga hasta la intención de cancelar la vigente ley de pensiones. Aunque hasta ahora son solo bosquejos por definir y siguen más cerca de las promesas electoralistas que de concretarse y llegar a puerto.

En los últimos días el nivel de fricción entre las dos partes del Ejecutivo se ha disparado, hasta el punto de que el miércoles se llegó a poner sobre la mesa la dimisión del ministro de Economía. El M5S sacó su artillería pesada contra Tria y los técnicos de su Ministerio para ponerlos contra las cuerdas. Luigi Di Maio subió el pulso: si los presupuestos de 2019 cortan las alas de su renta de ciudadanía, su partido no votará la propuesta, lanzó. Eso, directamente, haría caer al Gobierno del que es el principal socio. Superada la fase de las amenazas, la situación el jueves era menos incandescente.

En medio de todo el caos, la Liga ha optado por un perfil bajo y se ha apartado de la polémica. De forma oficial apoya a sus socios del Movimiento 5 estrellas, pero ninguno de sus exponentes ha avalado abiertamente ni los ataques contra el ministro Tria ni la petición de ampliar el déficit. Han elegido no entrar en la guerra de las cifras. “Los números yo los juego en la lotería o en la tómbola, rocemos el 2% por la felicidad de millones de italianos”, espetó Salvini.

Ante el riesgo de resquebrajar el frágil equilibrio en la coalición de Gobierno esa solución intermedia con un déficit en el 2% podría contener el descontento de Bruselas y contentar a parte de los votantes de la coalición.

En cualquier caso, el acuerdo sobre el déficit podría no ser el armisticio definitivo, ya que la cifra que tenían previsto aprobar anoche no es vinculante y aunque no hay muchas probabilidades ni precedentes, podrá sufrir modificaciones en la tramitación de la ley de presupuestos durante los próximos meses. Además, es en esa norma en la que se especificará cómo se distribuyen los recursos y no en el documento que se está discutiendo estos días.

El fondo del asunto va más allá de un déficit fuera de control y deja entrever lagunas de base en el acuerdo de Gobierno de ambas formaciones, que evidencian que las promesas encuentran cada vez más obstáculos para llevarse a la práctica. Están en juego la solidez y la viabilidad del pacto entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Y los mercados lo saben, tanto que la Bolsa retrocedió el jueves un 2%,