La Liga y 5 Estrellas cierran un nuevo acuerdo de Gobierno

Cuando van a cumplirse 90 días de las elecciones, con un Gobierno consumiendo sus últimas fuerzas, y dos Ejecutivos más esperando en el banquillo para susitituirle, la Liga y Movimiento 5 Estrellas han logrado alcanzar a un acuerdo para formar un Ejecutivo que trate de gobernar Italia los próximos 5 años. Tras días de enorme tensión y una larga negociación, ambos partidos han decidido desplazar del ministerio de Economía al euroescéptico Paolo Savona y sustituirlo por Giovanni Tria, rector de una facultad de Económicas. El polémico economista antieuro, ironías de los encajes de bolillos políticos, ocupará la cartera de Asuntos Europeos. Cerrado este capítulo, el profesor Giuseppe Conte, a quien ya se encargó la formación de Gobierno y la rechazó el pasado domingo, será el primer ministro.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, vetó el pasado domingo la inclusión de Paolo Savona, un economista que había diseñado un plan para sacar a Italia del euro, al frente del ministerio de Economía. Aceptó el resto de propuestas, pero ese nombre fue considerado como una provoación. Su oposición, en lugar de abrir un nuevo proceso de búsqueda, provocó el portazo de Liga y M5S, que se negaron a sustituirlo y anunciaron que no había más remedio que convocar elecciones. Durante cuatro días Italia ha asistido a una situación de caos instititucional insólita. Se encargó la formación de Gobierno a otra persona (el tecnócrata Carlo Cottarelli), que tenía preparada ya su lista de ministros. Al mismo tiempo, se convocaron manifestaciones contra Mattarella acusándolo de estar al servicio de un golpe de estado del establishment, el M5S intentó someterlo a un impeachment y Salvini y Di Maio casi rompen su frágil relación.

Luigi Di Maio y Matteo Salvini –que se han reservado las vicepresidencias del Gobierno y los ministerio de Bienestar e Interior, respectivamente- han pasado toda la tarde encerrados en un despacho del palacio de Montecitorio tratando de limar el último fleco. El líder de la Liga ya había acomodado a su partido sobre la hipótesis vencedora de unas nuevas elecciones después del verano. Pero Di Maio se jugó todo a la desesperada el miércoles por la noche proponiendo la recolocación de Paolo Savona en otro ministerio y buscando algún otro nombre para sustituirlo. Una propuesta difícil de rebatir sin demostrar que, en realidad, no había interés para formar Gobierno y la culpa no había sido de Mattarella. Salvini no ha tenido más remedio que aceptar.

La lista de ministros filtrada por la prensa italiana no parece que pueda inquietar demasiado a los mercados ni a Europa. El nuevo ministro de Economía, Giovanni Tria, es decano de la Facultad de Economia Política de la Universidad de Roma Tor Vergata y presidente de la Escuela Nacional de Adminsitración. Se trata de un economista dialogante sin las inclinaciones eurescépticas de Savona, pero con una aproximación matizada la idea actual de Europa. De hecho, en sus artículos en Il Sole 24 Ore había lanzado algún crítica al superávit comercial alemán y los inconvenientes de la moneda única. Le acompañará en Exteriores Enzo Moavero-Milanesi, que ya ocupó ese cargo durante tres años en los gobiernos de Mario Monti y Enrico Letta.

Mientras tanto, Carlo Cotarelli, el economista a quien Mattarella encargó formar un Gobierno el pasado lunes, ha despachado informalmente con el presidente para hablar de su renuncia y espera la confirmación oficial. Su Gobierno iba a ser rechazado en las dos cámaras, donde todos los partidos habían anunciado ya su voto en contra. De modo que Cottarelli también ha respirado aliviado al evitar un proceso puramente tecnocrático sin la legitimidad de las urnas ni del Parlamento.

La enorme crisis institucional que ha vivido Italia en la última semana, sacudida con dureza por los mercados y la incertidumbre política, ha convencido a casi todo el mundo de que la solución política era la mejor opción. Sergio Mattarella, alarmado por la reacción de los mercados y la falta de apoyo del gobierno técnico que había propuesto, no tuvo inconveniente el miércoles en recibir a Di Maio, ganar tiempo y dar la última oportunidad al autoproclamado Gobierno del Cambio. La coalición soberanista/populista inquieta en Bruselas y tratará de ejecutar un programa difuso para el que, aparentemente, no hay fondos. Pero todas las otras opciones que se abrían a corto plazo eran peores.