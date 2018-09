Las intensas lluvias en Michoacán dejan seis muertos y nueve desaparecidos

Daños materiales en Sinaloa y Sonora

Las lluvias también han afectado en los últimos días a los Estados de Sinaloa, donde once municipios se mantienen en emergencia, y de Sonora, donde otros once están en la misma situación. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha estimado que tan solo en Sinaloa se han perdido los cultivos agrícolas de cerca de 15.000 hectáreas, mientras que los daños en Sonora se desconocen aún porque no han podido acceder a las tierras afectadas. Las plantaciones que más han sufrido han sido las de hortalizas, sorgo, ajonjolí, maíz, cacahuate, soya, melón y sandía.

Durante los próximos días comenzará el censo donde se detallarán los daños producidos en los dos Estados, con el objetivo de apoyar a los productores agropecuarios afectados.