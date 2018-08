Detienen en Holanda a un hombre que había amenazado de muerte al xenófobo Wilders

Mij is vanmorgen door NCTb verteld dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in NL is gearriveerd met het doel mij te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt. Het is waanzin dat dit gebeurt nav een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent. https://t.co/3ZYc3AI9GB