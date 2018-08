El debate sobre el aborto legal en Argentina, en vivo y en directo

"El aborto es un ataque a la vida que se produce en el momento de mayor inocencia de este nuevo ser, que no puede hacer nada. La mujer embarazada lleva adentro a otra persona que merece protección jurídica", dice Itúrrez.

"Me atrevo a decir, a modo de refuerzo, que el embrión tiene alma, Por eso mi voto es para rechazar el proyecto de Diputados. Mi voto es a favor de la vida", dice la senadora por Santiago del Estero (norte) Ada Itúrrez de Capellini.

"Todos los aquí presentes queremos salvar vidas pero diferimos en como hacerlo, personalmente creo que no lo lograremos dejándolo en la clandestinidad", refiere el senador Ojeda. "Adelanto positivo al proyecto", concluye.

José Ojeda, senador de Tierra del Fuego, se une al debate. "¿Qué pasa si no se aprueba la ley? Nada va a cambiar, va a seguir igual. Las mujeres que decidan a abortar lo seguirán haciendo, arriesgaran su vida porque como Estado no le dimos una respuesta".

"Me hago cargo de que nosotros [como senadores] hemos fallado para dar respuestas", comenta Magdalena Solari Quintana, senadora de Nacional Misiones y agrega "El proyecto que vino al Senado es altamente inconstitucional e inviable".

"No estamos proponiendo el aborto, sólo estamos enfrentando una realidad que existe. Demos un paso ante esta situación", pide la senadora Sigrid Kunhat, Su voto será positivo al proyecto de Diputados.

El debate en el Senado avanza sin grandes sobresaltos, en orden, ajeno a las manifestaciones a favor y en contra que se desarrollan fuera del edificio. Si no hay sorpresas de última hora, la ley será rechazada y una ley de aborto legal no podrá tratarse hasta el año que viene.

"Esta ley no es necesaria. El aborto clandestino es real, y para luchar contra eso es necesario que se aplique la ley de salud reproductiva. Eso incidió en el número de abortos no deseados", dice Urtubey.

"No será menos trágico un aborto porque se haga en un quirófano, No, será igual de trágico. El objetivo es que no haya más abortos en Argentina, eso es aspirar a más", dice Bullrich.