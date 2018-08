“Perseguir el dinero es más importante que detener capos”

Alfonso Durazo (Sonora, 1954) tendrá en sus manos la misión de pacificar un país que vive su etapa más negra y violenta desde la Revolución. Solo este fin de semana en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza donde se realiza la entrevista y donde este martes inician las mesas de paz destinadas a dar forma a la nueva estrategia de seguridad (2018-2024), hubo 11 homicidios. A ello se suman los más de 200.000 muertos y los 35.000 desaparecidos que ha dejado la guerra entre y contra los carteles de la droga iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006. Ese es el país que encontrará.

Para afrontar su “pacificación”, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una serie de mesas de diálogo itinerantes con distintos actores de la sociedad civil que recorrerá México hasta octubre sumando ideas. “Las mesas de paz serán un instrumento para recoger el punto de vista de la sociedad y sus propuestas pero no es el único plan”, explica el hombre fuerte de Obrador en materia de seguridad. La otra pata de su proyecto “tiene que ver con el combate a la corrupción, los programas sociales y la capacitación policial”. En México hay policías que ganan 2.900 pesos (150 dólares) al mes y no terminaron ni la escuela primaria. "Es imposible mejorar los cuerpos de seguridad en estas condiciones”, detalla durante la entrevista con EL PAÍS.

La incapacidad de la policía para hacer frente a la violencia de los últimos años obligó a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a desplegar al Ejército. La medida se creía provisional, pero con ella se ha logrado llevar tranquilidad a algunas poblaciones. Sin embargo, supuso un alto coste porque deterioró la imagen de las Fuerzas Armadas con el aumento de las violaciones a los Derechos Humanos en los lugares donde se han desplegado. “Con los niveles actuales de violencia sería ingenuo pensar en el retiro inmediato del Ejército de las calles. No hay fecha para sacarlos y sería inconsciente hacerlo”, reconoce Durazo. “El objetivo es ir formando policías y reemplazarlos por los soldados. Dentro de tres años estimo que habrá un retiro significativo”, señala.

Alfonso Durazo, quien fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI asesinado en 1994, tomará posesión del cargo de secretario de Seguridad Pública como el presidente y el resto del Gabinete, el 1 de diciembre. En su propuesta, lo social se impone sobre lo militar: “Mientras no atendamos las causas económicas, políticas y sociales que generan la inseguridad no mejorará la situación aunque se ponga un policía en cada esquina”, describe.

Según Durazo los planes sociales que comenzarán desde el primer día de Gobierno estarán enfocados en los más de dos millones y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan y que son la mano de obra perfecta para el crimen organizado. “Es un ambicioso plan que tiene que ver con apoyos educativos, para vivienda, obra pública o educación superior. La entrada en vigor de todos ellos servirá para reducir significativamente la violencia a corto plazo”, augura.

Amnistía y justicia transicional

Desde la campaña electoral el término “amnistía” pronunciado por él se convirtió en el concepto más polémico con el que tuvo que lidiar Obrador. “Se distorsionó la idea y se interpretó como el deseo de liberar a grandes capos y grandes corruptos. No proponemos un pacto con el crimen organizado sino un proceso de pacificación que podría contemplar una ley de amnistía a sectores vulnerados y vulnerables aprobada en el Congreso (donde Morena tiene mayoría). Por ejemplo, hay cientos de miles de niños armados hasta los dientes que prestan algún servicio al crimen organizado, bien bajo amenaza o bien por su situación económica insostenible, como lo son los cultivadores de amapola de Guerrero (…). A estos sectores vulnerados hay que darles opciones como a los halcones o informantes del crimen organizado. Es más útil para el país reinsertarlos que castigarlos”, resume Durazo en un hotel de Ciudad Juárez.

"Enfrentaremos al crimen organizado de una forma distinta. Se usará la fuerza policial y militar pero en sí misma esta es insuficiente". Durazo propone en su lugar atacar también las finanzas de los grupos del crimen organizado. "Perseguir el dinero del crimen organizado es más importante que detener capos porque es en la fortaleza económica donde ellos tienen capacidad de corromper y operar. Dicen que a capo caído, capo relevado. Decapitar una organización no significa inhabilitar su capacidad de operar", considera.

En esta ruta de pacificación del país Durazo se ha fijado tres plazos que servirán para evaluar su gestión. El primero, dentro de seis meses. “A los 180 días se hará un corte de caja que servirá para ajustar la eficacia de la estrategia”, señala. El segundo, dentro de tres años, en el que estima que los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE, donde hay menos de cuatro homicidios por 100.000 habitantes. Hoy México tiene 25. El tercer objetivo, al final de su mandato en 2024, será entregar un país en paz.

Actualmente el término amnistía ha sido reemplazado por otra idea: justicia transicional. Durazo la describe como el recurso legal que ha funcionado en Colombia y que permite cerrar el ciclo de violencia sin pasar por la impunidad. “Ayuda a darles opciones a quienes están dentro de la criminalidad con el compromiso del desarme, de la no repetición y de su aporte al conocimiento de la verdad”.