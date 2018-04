La campaña de López Obrador explica la amnistía

La amnistía de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), se ha convertido en uno de los temas centrales para combatir la violencia en la campaña. En el debate presidencial del domingo, el tres veces aspirante presidencial desaprovechó la oportunidad para detallar la propuesta. Esto hizo que sus adversarios utilizaran la idea para golpearlo. Este martes, Alfonso Durazo, el encargado de la política de seguridad de Morena, ha matizado la amnistía. “López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado. Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”, aseguró.

“¿Vamos a meter a los niños halcones a la cárcel o les vamos a dar oportunidades de desarrollo?”, preguntó Durazo a los asistentes de un seminario sobre seguridad y violencia organizado por El Colegio de México, un reputado centro de estudios que se ha convertido en una cantera de académicos simpatizantes con la campaña de López Obrador. Durazo se refería a los menores de edad que son utilizados como vigías por grupos de la delincuencia organizada. Esta pregunta resume en una idea la principal propuesta de Morena para reducir la violencia: combatir la corrupción y la pobreza. “La mejor política criminal es una excelente política social”.

Durazo, quien fue secretario particular del expresidente Vicente Fox (2000-2006) y hombre cercano a Luis Donaldo Colosio, busca un escaño en el Senado y es la propuesta de López Obrador para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública si triunfa el 1 de julio. Esta institución desapareció en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus funciones fueron trasladadas a Gobernación, un ministerio encargado de la política interior y que no pudo frenar el alza nacional de los homicidios desde 2014 y que en 2017 alcanzó la peor cifra en los últimos 20 años.

El equipo de López Obrador asegura que la amnistía no será un decreto, sino producto de una “reflexión social”. “Lo haremos en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos, en particular a los derechos de las víctimas. La última palabra la tendrá la sociedad. Después, el Congreso. Deberá ser una ley y corresponderá a un Congreso. No hay decisiones unilaterales ni habrá arbitrariedad del presidente”, aseguró. Detrás de esta explicación, Durazo reconoce un complejo sistema legislativo que debe reformar la Constitución con una iniciativa de ley que tenga el “consenso de los mexicanos”.

Durazo también dijo que los tratados internacionales que México ha signado con otros Estados y organismos acotan las posibilidades de la amnistía e indultos propuestos por López Obrador. “Entre ellas están violaciones graves de derechos humanos, extorsión, secuestro y actos de naturaleza violenta. No hay forma de que el Congreso pase una ley de amnistía en contradicción con ese tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos”.

El Colegio de México también escuchó algunos compromisos del eventual Gobierno de López Obrador, entre ellos entregar un país en paz en 2024. Durazo dijo que cerrará “el ciclo de guerra” enfocándose en un la prevención como uno de los ejes centrales. Se fijó un plazo de 180 días para comenzar a reducir los índices delictivos y afianzar su estrategia en un plazo de tres años. También propuso mejores salarios, prestaciones y preparación para los policías. Esto les permitirá ordenar el paulatino retorno del Ejército a los cuarteles. Sin embargo, Durazo anunció que las líneas definitivas de la estrategia de seguridad y combate a la violencia serán anunciadas por el propio López Obrador a finales de mayo.