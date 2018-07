El ‘New York Daily News’ despide a la mitad de la plantilla y al director

La revolución digital sigue causando estragos en la prensa tradicional en Estados Unidos. El tabloide neoyorquino Daily News anuncia el despido de la mitad de la plantilla que integra su redacción, justo cuando va a cumplir el primer centenario de la puesta en circulación de su primer ejemplar. Es más que un periódico local: tras la última compaña electoral en Estados Unidos, sus portadas se convirtieron en un espacio de denuncia de las políticas del presidente Donald Trump.

El diario neoyorquino, principal rival del New York Post, fue vendido el año pasado al grupo editorial Tronc por el precio simbólico de un dólar. Era lo que valía comprar un ejemplar en papel del periódico. A cambio, el dueño del Chicago Tribune asumió su abultada deuda. En el momento de la adquisición se dijo que el rotativo perdía 30 millones al año. Mortimer Zuckerman, su anterior propietario, aceptó vender incapaz de reconducir el negocio.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, cargó contra la dirección de Tronc (dueño del Chicago Tribune, entre otros). No es un secreto, dijo, el enfrentamiento que tiene con la publicación por la cobertura que hace de algunas informaciones locales. Pero más allá de las cuestiones editoriales, califica de “codiciosa” la decisión. “Es mala para el Gobierno y un desastre para Nueva York”, advirtió.

Los despidos incluyen al que hasta ahora era su director, Jim Rich, y la segunda al mando de la redacción, Kristen Lee. El New York Daily News fue fundado por The Tribune Company en 1919. Con cerca de 200.000 ejemplares diarios, se encontraba entre los 10 diarios impresos por tirada en Estados Unidos, pese a ser eminentemente local. Pero como otros medios impresos, su circulación sigue cayendo.

“Hemos trabajado duro para tratar de transformarlo en una empresa puramente digital”, explica la compañía en un mensaje dirigido a la plantilla. La estrategia, detalla, pasa porque la redacción se centre en informar “con más rapidez y más frecuencia” sobre las noticias que suceden en la ciudad. “No hemos ido lo suficientemente lejos”, señala la dirección de Tronc al justificar el ajuste. El semanario gratuito The Village Voice abandonó hace un año el papel.

Robert York, que actualmente dirige el The Morning Call en la localidad de Allentown (Pensilvania), tomará a partir de ahora las riendas del venerable tabloide neoyorquino. El grupo editorial Tronc es dueño también del The Baltimore Sun y del Orlando Sentinel junto a otras cabeceras. Este pasado febrero vendió el Los Ángeles Times y el The San Diego Union-Tribune al magnate Patrick Soon-Shiong.