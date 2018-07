Cuba intenta enmendar décadas de homofobia al cambiar la Constitución

P. DE LLANO, Miami

La homofobia sigue muy viva en Cuba. Un caso reciente de discriminación es el de Brian Canelles y Arián Abreu, una pareja que el 8 de julio fue expulsada de un bar de moda del centro de La Habana, el bar EFE, por hacerse una foto dándose un beso. En la revista El Estornudo, un medio que se hace en la isla pese a la prohibición de la prensa independiente, Canelles ha explicado que un empleado del local le dijo que el bar no quería "exponer esa imagen". Él le preguntó a qué imagen se refería. "Al bar no le interesa el público gay. No queremos ganarnos esa fama", fue la respuesta según el testimonio de Canelles. Pasada la medianoche Abreu, Canelles y su hermana fueron expulsados del local. Según el joven, a él un empleado de seguridad lo agarró del brazo y lo llevó así hasta la puerta. "Le dije que había gastado mucho dinero y no iba airme sin hacer la foto. Ahí me sacó y cerró la puerta sin más", dijo Canelles a la revista cubana, y pidió que la empresa se disculpe con ellos: "Es un negocio privado, pero no merecemos ser tratados así".