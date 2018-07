“El nuevo Gobierno se beneficiará de nuestra inversión en infraestructura”

"Cada día trae su afán", responde el saliente ministro de Hacienda de Colombia —que abandonará el cargo en agosto, cuando asuma el Gobierno Iván Duque, elegido presidente el pasado 17 de junio— sobre la posibilidad de presentarse el año que viene a la alcaldía de Bogotá. "Mi vocación es el servicio público. Seguiré contribuyendo", afirma en Madrid, donde participa en la jornada Infraestructura para la integración de América Latina, en Casa América.

Pregunta. Según la Cepal, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina.

Respuesta. La desigualdad ha sido uno de los grandes problemas de Colombia. Este Gobierno logró reducirla de un nivel equivalente al de Mozambique en 2010 a un nivel comparable con Panamá hoy. Algo que se logró, esencialmente, con más inversión en Educación. Colombia ha invertido históricamente mucho en Seguridad y Defensa y, tras la firma de la paz, ha pasado a ser un país más normal, donde se invierte más en educación que en defensa.

P. ¿Qué otros retos enfrenta Alberto Carrasquilla, próximo ministro de Hacienda?

R. Seguir por la senda de sostenibilidad fiscal. Tenemos una regla fiscal muy exigente.

P. Carrasquilla ha hablado de una posible reforma tributaria.

R. El presidente electo habló mucho en campaña de la necesidad de rebajar los impuestos a las empresas. Todos estos objetivos de mejorar la competitividad son deseables, pero hay que tener en cuenta que tenemos una regla fiscal que nos exige que, con cada peso que se sacrifica de ingresos fiscales, hay que pensar en recortes en el gasto.

En este momento tenemos el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia del país

P. La inversión en infraestructuras y carreteras es clave para fortalecer la presencia del Estado en el campo, ¿cree que la mantendrá el próximo Gobierno?

R. Cualquier proyecto de infraestructura es un proyecto de país, no de Gobierno. Tenemos un programa en este momento con 30 proyectos, el más ambicioso de la historia de Colombia con inversiones de unos 15.000 millones de euros. Y está a mitad de camino en materia de financiamiento: 15 de esos proyectos ya tienen la financiación asegurada. El próximo Gobierno debe asegurarla para los otros 15. Estoy seguro de que no solo lo va a continuar sino de que va a beneficiarse, porque las obras se van a terminar en su mandato y van a comenzar a dar servicios.

P. Gran parte de esa inversión se ha financiado gracias a la privatización de Isagen. ¿Qué opina de la posibilidad de privatizar Ecopetrol, que en los últimos días ha salido a la palestra?

R. Es una tesis de algunos sectores empresariales para el próximo Gobierno. Sin duda alguna, hay que seguir vendiendo activos del Estado porque se requieren para financiar infraestructura. Sin embargo, qué activos específicos vender es un tema de debate. Yo no entraría a definir qué se debe vender y qué no.

P. ¿Cómo ha influido el acuerdo de paz en la economía?

Gracias a los acuerdos de paz, el mundo está descubriendo Colombia

R. Está habiendo un verdadero boom del turismo, algo a lo que en Colombia no estábamos acostumbrados. El número de personas que llega al país crece a tasas anuales de más del 20%. El mundo está descubriendo Colombia.

P. ¿Teme que las modificaciones en el proceso de paz prometidas por Iván Duque amenacen la mejora en la economía?

R. No creo. Esos ajustes no pueden poner en peligro un gran logro que tenemos los colombianos: que las FARC ya no son un grupo armado. Eso permite vivir en un mejor país. No lo podemos poner en peligro.