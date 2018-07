Los niños de la cueva de Tailandia: “Cuando vimos al buceador fue como un milagro”

Visiblemente nerviosos, pero con una amplia sonrisa y muy agradecidos. Así han comparecido los 12 niños tailandeses y su entrenador este miércoles ante la prensa por primera vez para relatar su odisea dentro de la cueva de Tham Luang. "Fue como un milagro", dijo uno de ellos, preguntado por el momento en que oyeron a los dos buzos británicos que los localizaron tras 18 días atrapados.

Los "jabalíes salvajes" llegaron ataviados con las camisetas de su equipo y dieron unos toques en un pequeño e improvisado campo de fútbol, antes de sentarse en unos banquillos junto a algunos de los doctores que les trataron y parte del equipo de rescate.

El entrenador, Ekapol Chantawong, de 25 años, fue el que llevó la voz cantante a la hora de responder a las preguntas. Explicó que el grupo se había puesto de acuerdo en entrar a la cueva, donde varios de los integrantes del equipo ya habían estado antes. No llevaban nada de comida y, contrariamente a lo que se había informado, todos sabían nadar. "Pensamos estar en la cueva durante una hora, pero nos dimos cuenta que estábamos atrapados cuando quisimos salir. No fuimos conscientes de lo rápido que podía subir el agua", relató.

"En ese momento no tuvimos miedo, no estaba preocupado, pensé que el día siguiente el agua habría bajado", añadió Aek. "Decidimos buscar una forma de salir. Discutimos si era mejor seguir hacia adentro o retroceder". Al final optaron por lo segundo, pero parte del camino de vuelta ya era inaccesible. "Andamos hacia otro punto, pero en una hora el agua subió casi tres metros".

Con la ayuda de rocas, el grupo se iba turnando para cavar un hueco en busca de una salida. "Vimos que el agua goteaba de las paredes, así que nos quedamos cerca de esa fuente. El agua estaba limpia", dijo el entrenador. Con el paso de los días, el hambre hizo mella: "Me sentía muy débil e incluso tenía la sensación de que me desmaiaba. Intentaba no pensar en la comida", relató el más pequeño del grupo, Chanin Wiboonrungrueng, apodado "Titan", de once años.

Las autoridades tailandesas, preocupadas por la salud mental de los chavales ante su súbita popularidad en todo el mundo, prepararon cuidadosamente su primera aparición ante los medios de comunicación. Los periodistas entregaron sus preguntas por adelantado, que fueron analizadas y seleccionadas por los psicólogos. Un moderador se encargó de irlas planteando una por una en una rueda de prensa emitida por decenas de canales en el país.

Las autoridades y personal médico han recomendado a los chavales y a sus familias evitar conceder más entrevistas a los medios de comunicación, al menos a corto plazo, y tratar de retomar su rutina de antes del accidente lo más pronto posible.

Los “trece jabalíes” fueron dados de alta del hospital provincial Prachanukroh de Chiang Rai este este miércoles, un día antes de lo previsto y justamente una semana después de que los últimos cuatro integrantes del equipo y su entrenador fueran rescatados de la cueva. Su recuperación ha sido rápida, si bien a algunos de ellos se les ha suministrado antibiótico tras haber contraído un principio de neumonía derivado de los más de quince días que pasaron en el interior de la gruta. Todos han recuperado algo de peso, unos dos o tres kilos de media cada uno. Tampoco tienen secuelas psicológicas. "Están listos para irse a casa, no hay nada de lo que preocuparse", dijo una de los doctoras que los ha tratado.

Los chavales, de entre 11 y 16 años, junto a su entrenador, de 25, decidieron entrar a explorar la cueva de Tham Luang el 23 de junio, después de terminar un entrenamiento. Una vez dentro les sorprendió una fuerte tormenta que inundó los túneles por los que habían accedido, dejándolos atrapados a varios kilómetros montaña adentro. Dos buzos británicos los encontraron con vida el 2 de julio, lo que desencadenó una complicada y peligrosa operación de rescate durante tres días que mantuvo en vilo a toda Tailandia y medio mundo.