3.000 niños en el limbo de Trump

"No me da miedo Trump. Me da miedo mi país, Honduras"

P. DE LLANO, McAllen (Texas)

En la ciudad de McAllen, en la zona de la frontera con México con más intensidad migratoria, el flujo de recién llegados continúa. El domingo, medio centenar de inmigrantes que habían sido detenidos fueron puestos en libertad vigilada –con un localizador electrónico en el tobillo– en la estación de autobuses. Muchos adultos estaban con sus hijos menores de edad. Miriam, una hondureña de 38, sostenía a su pequeña Vanesa, de un año. "Cuando venía por México ví en la televisión lo de las separaciones de los niños pero decidí seguir hasta aquí", dijo. "A mí no me da miedo Trump. Me da miedo mi país".

Una madre guatemalteca que prefirió mantener su anonimato, acompañada por Álex, una voluntaria que voló desde Los Ángeles para ayudar a los inmigrantes en un refugio de McAllen, esperaba minutos antes por el bús que la llevaría con su niño de cuatro años a otra ciudad de EE UU donde la aguarda un familiar. "Mi situación no es buena. Voy con esta tobillera y no tengo permiso para trabajar, pero voy a pedir asilo", dijo, y explicó que su marido, que según ella no había reconocido al niño al nacer, la amenazó de muerte en su país si no le entregaba al chiquillo. "Si me mandan allá, sé que lo va a intentar".