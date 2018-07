Pompeo eleva el tono ante las críticas de Corea del Norte: “El mundo es un gánster”

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, elevó este domingo el tono ante Corea del Norte un día después de que el régimen de Kim Jong-un pusiera en jaque la negociación nuclear al acusar a Estados Unidos de actuar como un “gánster”. Pompeo minimizó los reproches, confió en el éxito de las conversaciones pero lanzó varias advertencias. “Si esas demandas fueron como de un gánster, lo son. El mundo es un gánster porque hubo una decisión unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que debe lograrse”, dijo a la prensa en Tokio en alusión a las sanciones contra el programa nuclear de Pyongyang. Y recordó que las penalizaciones no se levantarán hasta que haya una desnuclearización “final y plenamente verificada”.

El jefe de la diplomacia estadounidense quiso marcar las coordenadas de la negociación en su momento más delicado. Pompeo celebró dos días de tensas reuniones en Pyongyang, en las que no se avanzó en ningún detalle del vago compromiso de desnuclearización anunciado por el dictador norcoreano en su encuentro el 12 de junio en Singapur con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cuando se marchaba de Pyongyang el sábado, Pompeo aseguró que las conversaciones fueron “muy productivas”. Poco después, sin embargo, un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano tildó de “lamentable” la actitud de EE UU, “con su demanda, unilateral y como de gánster” para una desnuclearización completa y avisó de que el régimen podía replantearse su compromiso con el desmantelamiento atómico.

La reacción incendiaria de Pyongyang avivó los temores en Washington de que Kim esté jugando de farol, como ha hecho su régimen en negociaciones pasadas, y no esté dispuesto a desprenderse por completo de un programa nuclear que su país lleva décadas desarrollando y considera clave para su supervivencia. De momento, Trump, obsesionado en proyectar fortaleza, guarda silencio sobre las críticas de Corea del Norte. Si Pyongyang se desarma por completo, el presidente estadounidense ha prometido garantizar la continuidad del régimen, establecer relaciones diplomáticas y conceder ayuda económica al empobrecido y hermético país.

Pese a las advertencias, este domingo Pompeo se siguió mostrando confiado en las negociaciones. “Déjeme ser claro Corea del Norte reafirmó su compromiso con una desnuclearización completa”, dijo en una rueda de prensa en Tokio junto a sus homólogos japonés y surcoreano, a los que informó sobre las conversaciones. “El camino hacia adelante será difícil y desafiante. Sabemos que los críticos tratarán de minimizar el trabajo que hemos logrado”.

El secretario de Estado sostuvo que Corea del Norte conoce perfectamente las peticiones estadounidenses, como que haya un proceso de verificación del desmantelamiento atómico, pero admitió que no se ha establecido todavía ningún calendario en torno a esos objetivos más allá de proseguir el diálogo con reuniones técnicas. “Cuando les hablamos del alcance de la desnuclearización, no dieron un paso atrás. No era mi lenguaje, sino el de Kim. Él está comprometido con una desnuclearización completa”, señaló.

Después de su parada en Japón, Pompeo se dirigió a Vietnam para reunirse con la cúpula comunista del país. Aprovechó ese marco para tratar de sumar nuevos argumentos ante sus negociadores norcoreanos. Urgió a Corea del Norte a seguir el camino de Vietnam, que tras una sangrienta guerra con EE UU ahora mantiene buenas relaciones con la primera potencia. “El hecho de que estamos cooperando y no luchando es una prueba de que cuando un país decide crear un futuro mejor junto a Estados Unidos, nosotros cumplimos las promesas”, dijo. “Este milagro puede ser vuestro milagro”.