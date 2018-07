Detenida una empleada de una casa de acogida de la Madre Teresa por la venta de un bebé en la India

Un centro para mujeres embarazadas solteras administrado por las Misioneras de la Caridad, de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, fue cerrado el jueves por las autoridades del estado indio de Jharkhand ante las actividades que lo vinculan con tráfico de bebés. Dos personas, entre ellas una de las trabajadoras de la casa de acogida de Ranchi, capital del estado, fueron detenidas acusadas de vender a un bebé de 14 días a una pareja que no podía tener descendencia y quienes ya lo han devuelto a las autoridades.

“Nos han dicho que al menos cinco o seis bebés han sido vendidos”, ha declarado el superintendente de policía Aman Kumar a la agencia Reuters. “Estamos investigando para ver cómo se produjo la operación y cuántos niños más se han entregado en los últimos años”, aclaró el agente, que actuaba a raíz de una denuncia interpuesta por el Comité para el Bienestar de los Niños de la localidad.

“Hemos recibido muchas quejas acerca del funcionamiento de esta casa y estamos llevando un seguimiento desde hace casi seis meses”, explicó Arti Kujur, director de la Sociedad Estatal de Protección del Menor de Jharkhand. Según las pesquisas realizadas bajo mandato de este órgano regional, la casa de acogida cobraba entre 40.000 y 100.000 rupias por bebé (entre 500 y 1.200 euros), dependiendo de lo que las parejas sin hijos pudieran costearse.

En declaraciones a la agencia EFE, la portavoz de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, Chandra Argawal, dijo desconocer el caso de Ranchi y aseguró que nunca había oído hablar de la venta de niños "en 50 años de asociación" con la orden católica. Desde 2015, la congregación de las Hermanas de la Caridad no está vinculada a la adopción debido a su desacuerdo con la nueva normativa del Gobierno indio; que permite a personas solteras, divorciadas o separadas adoptar menores. Según datos oficiales, se registraron 3.011 adopciones legales en el año fiscal 2015-2016, con una lista de espera que superaba los 12.000 solicitantes.

Pese a que la congregación no se supone vinculada al sistema de adopciones desde hace dos años, activistas locales por los derechos del niño denuncian lo contrario. “He visitado el centro y no todos los nacimientos eran notificados a las autoridades estatales”, cuenta por teléfono Baidnath Kumar, de 35 años y quien ya había puesto reclamaciones contra el auspicio de las Hermanas de la Caridad. Activista local por los derechos del niño en Ranchi, Kumar denuncia que los cientos de madres acogidas en este centro no tenían ningún derecho sobre sus bebés.

Baidnath Kumar lleva años denunciando la participación de organizaciones e individuos en el tráfico de menores desde el estado de Jharkhand, y en 2013 presentó el nombre de 240 supuestos traficantes y agencias que operan desde Nueva Delhi, la capital de India. Hace dos semanas, el estado septentrional de Jharkhand vivió la violación múltiple de un grupo de activistas que denunciaba el tráfico de personas en una de las regiones de India más afectadas por este fenómeno. Entre 2014 y marzo de 2017, casi 400 casos de tráfico de personas fueron denunciados, 381 individuos fueron rescatados y 247 traficantes fueron arrestados según los datos del Departamento de Investigación Criminal de Jharkhand. Las autoridades del estado contabilizan casi 2.500 desapariciones de niños entre 2013 y 2017; de los que más de 1.100 siguen en paradero desconocido.