México alcanza un nuevo récord en asesinatos

A diez días de las elecciones presidenciales en México la cifra de asesinatos en el país alcanza una marca histórica con 2.890 homicidios dolosos en mayo pasado, lo que supone un promedio de 93 asesinatos al día y de cuatro víctimas cada hora, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública dadas a conocer este jueves.

Las datos oficiales sitúan a mayo como el mes con más homicidios desde 1997, año en que comenzó el recuento de datos por parte de la autoridad federal. Hasta antes de esa fecha, el mes más violento había sido marzo de 2017 con 2.746 asesinatos.

En el acumulado de enero a mayo de 2018 se contabilizan 13.298 víctimas de homicidio doloso, lo que supone un incremento de un 21% respecto a los asesinatos registrados en el mismo periodo del año periodo. La violencia ha permeado por igual en las distintas latitudes del país. Los Estados con mayor incidencia de homicidos por cada 100.000 habitantes son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Guanajuato. Las armas de fuego figuran como el principal instrumento homicida.

Aunque 2017 se ha posicionado como el año más sangriento con 28.710 asesinatos, la cifra de los primeros cinco meses del año apunta a que México podría romper su propio récord anual en violencia. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, pronostica que en el caso del homicidio y feminicidio el 2018 culminará con un incremento entre el 5,5% y el 15% respecto al año previo.

En el desglose de las cifras delictivas también se da cuenta del incremento en feminicidios. De enero a mayo de este año se ha registrado 328 homicidios contra mujeres en el país, lo que supone un incremento de un 13% respecto al mismo periodo del año pasado cuando se contabilizaron 288 casos.

El director de esta organización civil explica que esta escalada de asesinatos en todo el país es el resultado de una falta de medidas desde hace tres años cuando inició el alza de homicidos. "Hay una serie de negocios ilícitos que sigue prosperando, una falta de acciones contundentes y una carencia importante de Estado. Un delito que no se sanciona es un delito que está sancionado a crecer".

De cara las próximas votaciones, Rivas ha advertido de que el próximo presidente tendrá que priorizar las medidas para contener la violencia para frenar estas estadísticas sangrientas. No obstante, echa en falta la claridad de las propuestas de los contendientes. "No vemos, por lo menos en el candidato puntero [Andrés Manuel López Obrador] claridad en una propuesta de seguridad, es una propuesta sumamente ingenua y contradictoria que no hace pensar que vaya a mejorar las condiciones de seguridad", refiere.