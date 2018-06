Un grupo violento irrumpe en un acto de campaña de López Obrador

El candidato de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que interrumpir su discurso ante sus simpatizantes cuando un grupo violento irrumpió en el acto que protagonizaba en Pachuca (centro de México), lo que generó peleas entre los asistentes.

"No contesten, no contesten, no caigan en provocaciones", repetía a gritos López Obrador desde el templete. La pelea se vivió a escasos metros de donde él hablaba.

Al finalizar el mitin, Obrador acusó al gobernador del Estado de Hidalgo, el priista Omar Fayad de ser un mandatario muy arbitrario. "Es muy parecido (Fayad) en sus arrebatos, muy parecido a Miguel Ángel Yunes Linares, es del mismo tipo. Le pido al gobernador que sea respetuoso y ponga en libertad a los presos por venganza política", exigió.

Se trata del primer incidente de seriedad durante un acto electoral del candidato que lidera con holgura las encuestas para ser presidente de México. Sin embargo en las zonas rurales, a 11 días de las elecciones, la violencia se extiende sin freno entre los aspirantes.

Este miércoles, el candidato a alcalde en el occidental estado de Michoacán fue asesinado lo que eleva a 116 los homicidios de actores políticos en el proceso electoral de México. Omar Gómez Lucatero sufrió un ataque armado en la localidad de Aguililla, a cuya alcaldía aspiraba como candidato independiente, confirmó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

El candidato viajaban en un vehículo cerca del panteón municipal de Aguililla, cuando fue atacado a balazos por desconocidos sin que se haya informado por ahora de más víctimas ni heridos, de acuerdo con las autoridades estatales.

El Gobierno de México ofreció protección a los cuatro candidatos a la Presidencia y con respecto a la seguridad de los candidatos a otros cargos, se están "proporcionando seguridad y protección" siempre que lo solicita el Instituto Nacional Electoral (INE), máxima autoridad electoral de México, afirmó este miércoles el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

Con el del candidato independiente de Aguililla, se elevan a 116 los asesinatos en el proceso electoral mexicano, que ya suma más de 400 agresiones desde que comenzó en septiembre de 2017, según el indicador de violencia política México 2018 de la consultora Etellekt.

Este informe documenta intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, físicas y asaltos con violencia, entre otras agresiones. De los 116 asesinados, 29 eran precandidatos y 16 más candidatos a puestos de elección; el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos.