Las aerolíneas piden a Trump que deje de emplear sus aviones para trasladar niños separados de sus padres

La polémica por las separaciones familiares de migrantes enfrenta, también, al sector privado con las autoridades estadounidenses. Tres aerolíneas —American Airlines, United y Frontier— han pedido este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional que se abstenga de inmediato de usar sus vuelos para transportar desde Texas y Arizona a otras ciudades de Estados Unidos a menores que hayan sido previamente separados de sus familias en la frontera.

La protesta fue calificada de “desafortunada” por el Ejecutivo de Donald Trump, que aprovechó para recordar los numerosos contratos que tienen con la Administración federal. El periódico texano The Houston Chronicle publicó el martes una información en la que relataba cómo el personal de vuelo de las grandes aerolíneas estadounidenses denunciaba que en sus aviones viajaban niños "aterrados, confundidos, tristes y exhaustos". En un comunicado, American Airlines asegura que, hasta ahora, no había tenido conocimiento de que se estuvieran utilizando sus aeronaves para este tipo de transporte. "No queremos estar asociados con esta política, y peor aún, beneficiarnos de ella", afirma, "esperamos que cumplan con nuestra petición". United Airlines también afirma no tener conocimiento de que sus aviones hayan sido utilizados por niños separados de sus padres, pero ya ha comunicado a las autoridades de inmigración que "entra en conflicto con nuestra misión de unir el mundo y no queremos formar parte de ella".

La Association of Flight Attendants, que representa al personal de vuelo, señala que la política de separación está generando un intenso debate entre sus miembros. Muchos, explican, están traumatizados y se niegan a formar parte "de un proceso que califican de inmoral". Delta Air Lines dejó claro también que esta práctica no se ajusta a sus valores, aunque aplaudió la rectificación de Trump.

Tyler Houlton, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, colgó en Twitter varios mensajes críticos con las aerolíneas. "Pese a que les hemos facilitado información sobre la cuestión", afirma en la bitácora electrónica, "estas compañías claramente no entienden la legislación". También menciona el problema que está creando la crisis en la frontera sur del país.