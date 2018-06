Relevada la funcionaria francesa que afirmó que las parejas gais solo deberían adoptar “niños atípicos”

La funcionaria francesa que consideraba que los gais solo deberían poder adoptar “a niños atípicos”, a los que “nadie quiere”, ya no decidirá nunca más qué pareja, hetero u homosexual, merece hacerse responsable de un menor bajo tutela del Estado. Las autoridades del departamento de Seine-Maritime, en el noroeste de Francia, donde trabajaba la mujer, han anunciado que será apartada inmediatamente de sus funciones. En medio de una condena generalizada a sus declaraciones, también se ha iniciado una investigación de los servicios locales de adopción que las asociaciones homoparentales exigen sea ampliada a otras partes del país.

“Tras las declaraciones inaceptables de la responsable del servicio de adopción, he decidido ordenar una auditoría externa para verificar el funcionamiento del servicio, y apartar de sus funciones a la interesada”, ha anunciado este miércoles el presidente del consejo departamental de Seine-Maritime, Pascal Martin.

Esta había revelado el lunes en una entrevista en la emisora France Bleu que, en el servicio que hasta ahora ella dirigía, “las parejas homosexuales no son excluidas, pero no son prioritarias” y que consideraba que en cualquier caso solo deberían poder adoptar a niños “atípicos”. Justificó su decisión argumentando que “ellas mismas [en referencia a las parejas homosexuales] son un tanto atípicas frente a la norma social, pero también la norma biológica, así que hace falta que su proyecto comprenda (la adopción) de niños atípicos, de niños que nadie quiere”. Preguntada sobre qué consideraba “niños atípicos”, Pascale Lemare los describió como niños “demasiado dañados, demasiado perturbados psicológicamente, demasiado mayores, con una discapacidad demasiado grande”. Es decir, concluyó, “niños que tienen unas perturbaciones que no buscan las parejas (adoptantes), es normal”.

Sus declaraciones provocaron una oleada de condenas y protestas tanto de organizaciones homosexuales como del mismo Gobierno, cuya encargada de temas de Igualdad y de lucha contra la discriminación, Marlène Schiappa, aseguró en un comunicado que las leyes garantizan la igualdad de condiciones a las parejas gais y aseguró que "no se tolerará ninguna discriminación”.

Tras conocer la decisión de apartar de sus funciones a Lemare, el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, celebró “la toma de sanciones ante declaraciones inaceptables”. “Todas las familias son iguales, especialmente para la adopción”, agregó Griveaux en un tuit en el que incluyó los emojis de familias formadas por dos padres, dos madres y un padre y una madre.

Aunque la decisión responde a la demanda de la Asociación de Familias Homoparentales (ADFH), que también ha interpuesto una denuncia contra la funcionaria, la organización exige más acciones al Gobierno central. En una carta publicada en su web y dirigida al primer ministro, Édouard Philippe, la ADFH reclama que se aparte de igual forma de sus funciones a otro responsable de adopciones en el departamento de Meurthe-et-Moselle, en el este del país, al que también demandó por declarar en abril que privilegiaba a las parejas heterosexuales. Además, piden un encuentro con Philippe para discutir “una reforma de los procedimientos de atribución de niños sujetos a adopción para evitar que (las parejas homosexuales) sean exentas de cualquier forma de discriminación”.