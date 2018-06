El ‘Brujo Mayor’ pide fuerza a los ‘dioses’ para que México triunfe en el Mundial 2018

En una coreografiada ceremonia, acompañado de dos 'sacerdotisas' y un ayudante, Antonio Vázquez, conocido como el 'Brujo Mayor', invocó a Quetzalcóatl, máxima deidad de los antiguos mexicanos, para que dé fuerza a la selección en el Mundial 2018 que comienza este jueves. “Mi mente está con el equipo nacional. Así lo queremos, así lo logramos, así es, así será”. Comienza el Mundial Rusia 2018 y, cualquier ayuda extra viene bien, aunque no sea del todo certera.

Conocido por sus ‘predicciones’ políticas y deportivas, el chamán vaticina un buen desempeño de la selección mexicana, que debutará este domingo contra Alemania, ganador del pasado Mundial. ‘El Brujo’ espera que la selección llegue a cuartos de final, una hazaña que México solo ha logrado una vez en 1986, año en el que albergó el Mundial y precisamente perdió contra Alemania.

Vestido con la camiseta del Tri, con su cabello largo gris, su barba, celebró un ritual ante la prensa rodeado de símbolos. “Hemos puesto todas estas gracias que tú pides para que se abra el canal necesario al cosmos y que nuestro equipo mexicano de fútbol tenga mucha fuerza, mucho poder, mucho logro y los goles que sean necesarios para ganar a nuestros contrincantes”, recitó.

Si bien envía su mejor energía a su equipo no cree que vuelva a casa con la Copa del Mundo y apunta de forma difusa a un equipo 'latino' como el vencedor. Puede ser Brasil, España o Portugal, pero no concreta. En cuanto a Argentina, uno de los equipos fuertes y siempre favorito en las competiciones internacionales no le augura un buen futuro: “Le irá muy mal, están muy desorganizados”. El adivino hizo otra predicción preguntado por la prensa al concluir el ritual. Al contrario de lo que dicen las últimas encuestas, ve ganador de las presidenciales del 1 de julio a José Antonio Meade, del gubernamental PRI. "Me arriesgo, tengo 60 años de brujo, pero es lo que llevo viendo desde hace seis meses".