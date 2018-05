El referéndum irlandés entusiasma a los partidarios del aborto legal en Argentina

Argentina volvió a conmocionarse hoy por el caso de una niña de once años violada por su padrastro y embarazada por él en la provincia de Mendoza, donde no rige el protocolo para abortos no punibles. Hace menos de una semana se conoció que una niña de diez años también había sido abusada y embarazada por su padrastro en Salta. Esta provincia adhirió al protocolo de aborto no punible tras derogar una norma que restringía los derechos de las víctimas de violación. Este lunes, decenas de mujeres realizaron un pañuelazo para exigir al gobierno mendocino que haga lo mismo.