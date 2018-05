El Movimiento 5 Estrellas y La Liga negocian un gobierno ‘in extremis’

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, tenía listo este miércoles su Ejecutivo “neutral”. Un primer ministro de corte técnico y una lista de nombres que le acompañarían para ocupar las carteras más importantes del Gobierno hasta diciembre, cuando volverían a celebrarse elecciones. Iba a presentarlo en las próximas horas, y si no se aprobaba en el Parlamento, Italia quedaría abocada a celebrar nuevos comicios en julio. Pero el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y La Liga, los dos partidos antiestablishment y euroescépticos de Italia que suman mayoría absoluta, le pidieron in extremis 24 horas más de tiempo para tratar de ponerse de acuerdo.

El principal obstáculo para que ambas formaciones consumen un cortejo que dura ya dos meses se llama Silvio Berlusconi. El ex Cavaliere, líder de Forza Italia y socio principal de La Liga, se niega a dar un paso a un lado y permitir que su aliado rompa la coalición de centroderecha y forme un Gobierno por su cuenta con el M5S. Sería una humillación política y pondría de relieve su debilidad. Pero, sobre todo, dejaría al descubierto sus intereses empresariales.

Sin embargo, la enorme presión recibida, especialmente con la amenaza de un adelanto electoral al mes de julio que podría derribar por completo a Forza Italia en las urnas, hizo que este miércoles se abriese en el último minuto una puerta que parecía cerrada. Desde las filas de Forza Italia, nombres tan significativos como el de Giovanni Totti, se mostraron tolerantes al acuerdo. "El tema de verdad es que La Liga y M5S tienen los votos para hacer un acuerdo político en el que Forza Italia no participará con un apoyo externo. Pero eso no quiere decir que, después de seis semanas de bloqueo del país, no se pueda mirar hacia esa experiencia de un socio estructural de hace 20 años con una cierta benevolencia crítica".

Al calor de ese cambio de tornas y durante todo el día, Liga y M5S estuvieron limando asperezas y diseñando un posible Ejecutivo en el que habría que buscar una tercera persona que ocupase el cargo de primer ministro. Un nombre que, dentro del último salto mortal de esta ronda de negociaciones, también debería gustarle a Berlusconi y, sobre todo, tranquilizarle respecto al futuro de sus empresas. Las amenazas llegadas desde los grillinos en los últimos días —Luigi di Maio, líder del M5S, dijo que es incompatible la política con los medios de comunicación— no le han tranquilizado demasiado.

Esa será una de las principales condiciones para echarse a un lado y abstenerse en una votación que permitiría dar a luz al primer Gobierno antiestablishment de Italia. Una perspectiva que, sumada a la incertidumbre, que dura ya más de dos meses y que aumentó el día anterior con el anuncio de un previsible adelanto electoral, hizo subir estemiércoles 15 puntos la prima de riesgo de Italia.