Melania Trump pide a los niños que se expresen con respeto en las redes sociales

Tras 16 meses en el rol de primera dama de Estados Unidos, Melania Trump ha anunciado este lunes que dedicará sus esfuerzos a combatir el ciberacoso, entre otros problemas que afectan a los niños. Diez minutos antes de subirse al podio en los jardines de la Casa Blanca y hacer pública la campaña Be Best (Sé el Mejor), en una de las escasísimas ocasiones en que se ha dirigido a la prensa, su marido, Donald Trump, robó la atención al tuitear que mañana a las 14.00 anunciará su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Todo un detalle.

La exmodelo eslovena de 48 años se ha estado preparando de forma muy discreta para cumplir con su rol. Así como su antecesora Laura Bush estableció el Festival Nacional del Libro y utilizó sus viajes al extranjero para enfocarse en el VIH / SIDA o como Michelle Obama promovió la educación de las niñas a nivel mundial y comenzó un movimiento para que lo Melania Trump encabezará una iniciativa que pretende combatir el ciberacoso, la falta de autoestima y la crisis de los opioides en los menores.s menores hagan ejercicio y coman más sano,

Durante la preparación de la campaña, Melania ha visitado varios centros de rehabilitación y escuelas para escuchar las problemáticas de los niños a lo largo del país. También se ha adentrado en el uso de las redes sociales. Según The Washington Post, en marzo de este año la primera dama invitó a los altos ejecutivos de Twitter, Facebook y otras compañías tecnológicas, a la Casa Blanca. "Soy muy consciente de que la gente es escéptica de que yo discuta este tema", le dijo al grupo. "Me han criticado y sé que eso continuará, pero no me detendrá a hacer lo que sé que es correcto", defendió en la reunión. "Tenemos que encontrar una mejor manera de hablar el uno con el otro, de estar en desacuerdo el uno con el otro, de respetarse el uno al otro".

Stephen Balkam, fundador y CEO del Family Online Safety Institute, participó en ese encuentro. "Fue una apertura bastante notable", sostuvo. "Me complació que se dirigiera al elefante en la habitación". Y es que Trump, quien se sentó en primera fila en el acto de lanzamiento de Be Best, es mundialmente reconocido por su hábito de intimidar en Twitter a los opositores a su mandato, como a administraciones de otros países o ex miembros de su propio Gabinete. Exclamaciones, mayúsculas e insultos varios se han leído en la cuenta del mandatario. No es el caso de Melania, quien tuitea muy de vez en cuando y solo sigue a un puñado de políticos y sobre todo, a revistas de moda.

"Las redes sociales pueden tener un efecto tanto positivo como negativo en nuestros hijos, pero con demasiada frecuencia se usa de manera negativa. Cuando los niños aprenden comportamientos positivos online desde el principio, las redes sociales se pueden utilizar de manera productiva y pueden lograr un cambio positivo. Es nuestra responsabilidad como adultos educarlos y recordarles que cuando usan sus voces, ya sea verbalmente o en Internet, deben elegir sus palabras sabiamente y hablar con respeto y compasión”, dijo la primera dama durante la presentación.

Al acabar su discurso, se la vio suelta y sonriente. Llamó a su marido al estrado para que firmara el proyecto: “¿Mister president?”, dijo entre risas. La pareja se dio un abrazo afectuoso y mostraron una actitud cercana y cálida, distinta de la que suelen proyectar públicamente.