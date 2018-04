El Movimiento 5 Estrellas y el PD acercan posiciones para formar Gobierno

“Silvio Berlusconi no tiene ideales, solo intereses”, decía el periodista Indro Montanelli. Y esos intereses le han empujado también a permanecer en la política en momentos en que todos sus asesores se lo desaconsejaban y en los que, incluso, estaba inhabilitado para ello. Por eso Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, a quien el Cavaliere ha acusado de falta de democracia, de perseguirle como a los judíos en la Alemania nazi y de no servir ni para limpiar los retretes de Mediaset [su empresa], le mandó este jueves un recado donde más le duele. “Las televisiones de Berlusconi lanzan amenazas veladas a [Matteo] Salvini [de la Liga] en previsión de que pueda separarse de él. Ha llegado el momento de decir que un político no puede poseer órganos de información en Italia”, ha señalado Di Maio.

La advertencia no es inofensiva. Di Maio tiene muchas probabilidades de convertirse en el próximo primer ministro de Italia y estar en condiciones de transformar en leyes un runrún político que hace años sobrevuela el Parlamento. “Tenemos que ambicionar que en Italia la información sea lo más libre posible y está claro que tenemos que hacer algo respecto a la dirección de la RAI y de las televisiones privadas”, ha insistido el grillino.

La respuesta de Berlusconi, que esta semana ha visto cómo su vida quedaba retratada en el cine por Paolo Sorrentino, llegó poco después. “¿Ha dicho eso? Es algo muy grave porque no hay posibilidad comercial que Mediaset se pueda decantar por nadie. Eliminaría al resto de su audiencia”, ha señalado. “Nunca he insultado a 5 Estrellas. Solo hice una broma. El lenguaje de Di Maio, en cambio, es muy preocupante. Me parece que es algo de los años setenta hacer daño al adversario en su actividad privada y sobre su patrimonio. Es la expropiación del proletariado”.