El rastro misógino en Facebook del sospechoso del atropello en Toronto

Momentos antes de que se subiese a una furgoneta y atropellase a una multitud en Toronto el pasado lunes, el sospechoso del ataque, Alek Minassian, publicó un mensaje en Facebook. Este informático de 25 años, residente en Richmond Hill, una zona de esta ciudad canadiense, difundió en la red social un texto en el que hacía referencia a un asesino y a un foro misógino en Internet.

“El soldado (recluta) de infantería Minassian 00010 desea hablar por favor con el sargento 4chan. C23249161. ¡La rebelión de incel ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los Chads y Stacys! ¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!”, escribió Minassian en la red social, según han confirmado la policía y la portavoz de Facebook en Canadá, Meg Sinclair.

Fotografía en Linkedin de Alek Minassian.

En este mensaje el sospechoso del ataque hace referencia a incel, un término utilizado en Internet para referirse al celibato involuntario. La página Reddit cerró en noviembre un foro de incel con unos 40.000 miembros porque albergaba contenido de fuerte carácter misógino, en el que se insultaba a las mujeres y se hacía apología de la violencia machista. Por su parte, Chad y Stacy se utilizan para nombrar de forma despectiva a hombres y mujeres que tienen vidas sexuales activas.

La policía cree que el detenido alquiló la furgoneta, publicó las líneas en Facebook y condujo posteriormente el vehículo hasta la calle Yonge provocando la muerte de 10 personas y dejando 14 heridos. Las autoridades han señalado que tomarán en cuenta cada elemento que ayude a comprender lo ocurrido, por lo que el mensaje en Facebook, que ya ha sido eliminado, pasará a formar parte de la investigación.

“No existe absolutamente espacio en nuestra plataforma para la gente que cometa actos tan horrendos”, expresó Meg Sinclair, al periódco The Globe and Mail. La publicación de Minassian resulta incomprensible en un primer momento. Sin embargo, algunos detalles que han salido a la luz sobre su vida permiten entender alguna de las frases. La primera parte del mensaje hace referencia al Ejército canadiense. El sospechoso del atropello se alistó como soldado en agosto de 2017, pero abandonó los entrenamientos tras las dos primeras semanas, según ha confirmado Harjit Sajjan, ministro de defensa de Canadá.

Antiguos compañeros de aula de Minassian han hablado de él como una persona sumamente introvertida y “socialmente torpe”. El diario The Globe and Mail entrevistó a Nikki Feinstein, uno de sus excompañeros. “Tenía miedo de las mujeres y era muy tímido en general”, comentó. Asimismo, The New York Times habló con Josh Kirstein, otro colega de Alek Minassian en el pasado. Kirstein declaró que Minassian sentía temor de que alguna mujer le hiciera daño.

Al final del mensaje, Minassian escribió lo siguiente: “¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!”. El 23 de mayo de 2014, Elliot Rodger cometió una masacre cerca de las instalaciones de la Universidad de California en Santa Bárbara. Con un cuchillo y un arma de fuego, mató a seis personas e hirió a 13. Rodger se suicidó tras cometer los hechos. Sin embargo, había subido previamente a YouTube un vídeo donde explicaba los motivos de su ataque: las ganas de castigar a las mujeres por rechazarlo y a los hombres con mayor actividad sexual que él.

Cabe señalar que la mayoría de las víctimas del atropello en Toronto fueron mujeres. Sin embargo, el detective Graham Gibson dijo este martes que no existe aún evidencia de que el conductor haya dirigido su vehículo expresamente hacia las transeúntes. La investigación de la policía continúa. No obstante, la publicación en Facebook de Minassian ha reavivado entre algunos canadienses un doloroso recuerdo: el 6 de diciembre de 1989, Marc Lépine mató a 14 mujeres en el Politécnico de Montreal. Se suicidó minutos después. Durante el ataque, Lépine señaló que estaba luchando contra el feminismo.

Alek Minassian escuchó este martes en la Corte de justicia de Ontario los cargos en su contra: 10 acusaciones por asesinato en primer grado y 13 por tentativa de asesinato. Se espera que en los próximos días se incluya la número 14.