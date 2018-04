Ataque a Siria: reacciones y últimas noticias en vivo y en directo

EL PAÍS

May afirma que ataque a Siria es un "claro mensaje" contra el uso de armas químicas. "Se trata de una decisión, que por supuesto, no he tomado a la ligera". "Esto tiene que acabar, hay que evitar que en futuro se usen armas químicas". En su comparecencia ante la prensa en Downing Street, May ha defendido además que la represalia por el supuesto ataque químico en Duma ha sido "correcta y legal", según concluyó su gobierno tras consultar a sus asesores jurídicos.