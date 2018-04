Piñera anuncia en Chile la regularización gradual de 300.000 inmigrantes

El director social del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, señala que aunque hasta ahora solo se conocen las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera en su discurso, sin los detalles, "se aleja completamente de las expectativas que tenían las organizaciones de migrantes y pro migrantes de tener por fin una legislación con enfoque a derecho".

Valenzuela valora la decisión de regularización extraordinaria, aunque señala que es importante conocer si el beneficio dejará afuera, por ejemplo, a quienes hayan ingresado por pasos no habilitados. "Por otra parte, cuesta entender que las medidas específicas y especiales para Haití no sean discriminatorias, siendo que su flujo no es el mayoritario, sino el venezolano. No pareciera ser justo", señala Valenzuela respecto de la petición de una visa consular de turismo desde Haití. "Corremos el riesgo de que en busca de una migración segura, ordenada y regular, tengamos una insegura, desordenada e irregular".