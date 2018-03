Facebook pide perdón en Alemania y Berlín promete una regulación más estricta

Después de vivir la peor semana en su historia a causa del escándalo de la filtración de datos que fueron utilizados por Cambridge Analytica, Facebook ha comenzado este lunes a pedir disculpas en Europa por los errores cometidos y también ha prometido nuevas medidas de seguridad para sus usuarios. Durante 90 minutos, el vicepresidente de política pública de la red social para Europa, Oriente Medio y África, Richard Allan tuvo que escuchar una dura reprimenda de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, que le ha echado en cara al ejecutivo que la filtración de datos ponía en peligro la democracia y el Estado de derecho.



“Lo que han hecho no es tolerable”, ha enfatizado la ministra, al dar a conocer a la prensa el resultado de su encuentro con el ejecutivo. “Facebook admitió haber cometido omisiones y violaciones en el pasado y ha asegurado que ya no habrá nuevas filtraciones en el futuro, pero las promesas que han hecho no son suficientes”, ha insistido la ministra.

MÁS INFORMACIÓN La compañía que burló la intimidad de 50 millones de estadounidenses

Durante su breve intervención ante la prensa, la ministra ha señalado que Berlín reforzará su vigilancia a firmas como Facebook y ha asegurado que durante la entrevista con Allan, había exigido que la red social debía cambiar su forma de trabajar. “Facebook debe informar de inmediato a sus usuarios cuando los datos privados están siendo utilizados por terceros” señaló.



El representante de la firma ha prometido hacerlo, pero la ministra obtuvo una respuesta poco apropiada cuando le preguntó al ejecutivo por qué no lo habían hecho en el pasado. “Después uno siempre es más inteligente”, dijo el ejecutivo al justificar los errores y los cambios de protección que promete realizar la firma.



En vísperas del encuentro, la ministra Barley utilizó a la prensa escrita y a la televisión pública para dar a conocer el pensamiento oficial de Berlín sobre el escándalo, que ha puesto contra las cuerdas al gigante estadounidense. Desde la segunda cadena pública de televisión, ZDF, Barley advirtió el domingo pasado que Alemania y sus socios comunitarios defenderían el derecho de regular las reglas por las cuales debían regirse empresas como Facebook.



“No podemos ni debemos aceptar que esas empresas impongan sus reglas”, dijo la ministra al periódico Süddeutsche Zeitung, al adelantar cual será la posición del Gobierno alemán con respecto a las actividades de Facebook en el país. "El Estado debe defender a los usuarios en su lucha contra Goliat. Facebook sabía de las acciones dudosas de Cambridge Analytica desde hace mucho tiempo”, afirmó.



La última promesa que hizo el alto ejecutivo de Facebook en Berlín fue informar, cuando tengan los datos correctos, del número de personas que fueron afectadas en Alemania por el uso indebido de datos, un acto criminal en la mayor economía de Europa. Pero, algo raro en el mundo de los altos ejecutivos de grandes empresas. Richard Allan, al parecer, no quiso comparecer ante la prensa en Berlín.