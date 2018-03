‘El Vocero Estado de México’ difunde un vídeo falso sobre una supuesta investigación de EL PAÍS

La cuenta de Facebook El Vocero Estado de México ha difundido un vídeo sobre Ricardo Anaya Cortés, el candidato de Por México al Frente, haciéndolo pasar como una supuesta investigación de EL PAÍS. “El diario El País presenta una investigación sobre el caso más grande de corrupción que persigue a Ricardo Anaya candidato de Por México al Frente”, reza la descripción del vídeo que cuenta ya con más de 3.800 reproducciones; ha sido 5.800 veces compartido y tenido 331.000 reproducciones.

El vídeo replica de manera sesgada una nota publicada en EL PAÍS: Querella por falsificación de documentos en la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya, donde se aborda el tema de la venta de una nave industrial que compró el candidato mexicano en 2016. Sin embargo, omite párrafos como éste: “La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía mexicana, no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él” y tergiversa la información ofrecida en este diario.

“Hay varios elementos que nos indican que este es un video falso y que no ha surgido de la producción del diario EL PAÍS México o de la edición de EL PAÍS América; entre los elementos que destaco es que nosotros no utilizamos nunca voz en off para explicar una noticia; si la gente va a nuestras plataformas en redes sociales o en la página web de elpais.com se darán cuenta que ninguno lleva voz explicando el video”, explica Héctor Guerrero, responsable de video de EL PAÍS México.

El vídeo sobre Anaya que publica la página de Facebook El Vocero Estado de México que cuenta con más de 79.000 seguidores y se presenta como “la mejor página de noticias actuales, nacionales e internacionales, información de primera mano, temas de interés y eventos culturales para los habitantes del Estado de México”, pero que no está respaldada por una página web, presenta imágenes de baja calidad, sin créditos y con una tipografía que no corresponde a la de este diario.

“Nosotros le damos prioridad a la calidad de las imágenes: no utilizamos imágenes fuera de foco o de baja resolución, como en este caso. Otro detalle también es la tipografía, los rótulos que utilizamos nosotros no corresponden a los que se usan en este video y lo único que quizá se asemeja a lo que usamos son las cortinillas de entrada y salida con nuestro logotipo, pero incluso éstas tienen otra opacidad y corren más lento”, añade Héctor Guerrero.

“Y si bien, en la parte final del video, retoman información que fue publicada por la edición de México del diario EL PAÍS, es información que está tergiversada y manipulada. Estos elementos son claros para identificar y evidenciar que es un video completamente falso y que no surge desde nuestra producción”.

El vídeo de El Vocero Estado de México confunde a la audiencia y no ofrece la información completa. Para EL PAÍS el periodismo debe ser de calidad, honesto, riguroso y respetuoso con las reglas profesionales.