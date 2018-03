Elecciones en Italia 2018, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La fuerza no es la de otros tiempos y ha perdido carisma. La última vez gobernó el país a golpe de escándalos y lo dejó al borde del colapso. Hoy ni siquiera podría ocupar un cargo público al estar condenado e inhabilitado por fraude fiscal. Pero Silvio Berlusconi, a los 81 años, tiene el partido donde quería. La sensación general en Italia es que hoy gana él —concretamente la coalición de centroderecha que lidera—, o el país se encaminará a un proceso de pactos y extrañas alianzas que no descartarían una repetición electoral que no le apetece a nadie. Por Daniel Verdú