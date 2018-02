Detenido un cura en México acusado de abusar de una niña menor de 12 años

Un nuevo caso de pederastia en el seno de la iglesia católica mexicana ha salido a la luz este viernes: un cura ha sido detenido por la policía por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de 12 años en la Ciudad de México.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado miércoles en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana. Es la primera acusación de pederastia clerical que se destapa en la administración de Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México, quien ha prometido “tolerancia cero” ante estas situaciones.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia de la Ciudad de México, el acusado tiene 58 años y la presunta violación se produjo después de que la madre de la niña la dejara en un templo ubicado en la colonia Buenos Aires, para que ella estudiara el catecismo. Según las investigaciones preliminares, el sacerdote llevó a la menor a las oficinas del templo, donde la abusó sexualmente. La menor huyó del recinto tras la agresión y avisó a su madre, quien buscó a las autoridades.

Aunque la denuncia se sume a otras acusaciones de pederastia y de encubrimiento de abusadores que han golpeado al clero mexicano los últimos años, Aguiar Retes quiso marcar un parteaguas en la manera con que la iglesia tratará estos casos de aquí en adelante. El nuevo arzobispo primado de México se reunió con medios de comunicación este viernes y difundió un comunicado casi simultáneamente a la publicación de la nota de la Procuraduría capitalina sobre la investigación.

En el texto, el jerarca afirma que “condena enérgicamente” los hechos denunciados y explica que hasta que se resuelva el caso, el cura acusado estará suspendido de sus funciones. También dice que la archidiócesis está a disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones.

El antecesor de Aguiar Retes, Norberto Rivera Carrera, quedó marcado por acusaciones de encubrimiento de casos de pederastia ocurridos, principalmente, al seno de la congregación de los Legionarios de Cristo.

Casos pasados

Aguiar, que ejerce como arzobispo de la Ciudad de México desde el 5 de febrero, se refirió también a las declaraciones hechas por su antecesor, quien en el 2016 rechazó haber encubierto curas pederastas. En aquél entonces, Norberto Rivera citó que “al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que (…) no tenemos que dar nosotros”, refiriéndose a que “se manda toda la documentación a Roma”. El nuevo primado de México dijo que los casos mencionados por Rivera ya están resueltos con las autoridades. “Ya no me toca a mí porque están definidos y resueltos”, afirmó, sin dar más detalles. “Están resueltos conforme lo que pidieron las autoridades civiles”.

Cuando declaró ante la Procuraduría sobre este tema el año pasado, Norberto Rivera rectificó lo que había declarado. Argumentó que al tratarse de una entrevista improvisada, “le faltó precisar que no todos los casos mencionados no tenían que ver con el delito de pederastia”. Entre las denuncias que sí estaban relacionados a este delito, Rivera dijo que instruyó informar las autoridades de los hechos “de manera inmediata”.

En lo que se refiere a casos que se conozcan de aquí en adelante, Aguiar Retes prometió actuar con pulso firme. “Como he hecho esta mañana, con mucho dolor. Yo quería haber comenzado con noticias buenas este desayuno [con la prensa]. Pero las cosas se imponen por si mismo”, concluyo.