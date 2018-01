Al menos cuatro muertos en Barranquilla por un ataque contra una estación de policía

Un investigador de la policía recoge pruebas en el lugar del atentado en Barranquilla. Jorge Payares (efe) / epv (efe)

Al menos cuatro agentes fallecieron este sábado en Barranquilla, la ciudad más poblada del Caribe colombiano, por un atentado contra una estación de la policía en el barrio de San José, en el sur de la capital del departamento del Atlántico. Las autoridades atribuyeron en un primer momento el ataque, que dejó decenas de heridos, a la criminalidad organizada, pero todavía no han llegado a conclusiones. Ya hay un detenido relacionado con los hechos, un hombre que fue encontrado con un aparato de comunicaciones por radio y una libreta con información policial, según explicó el general Mariano Botero Coy, comandante de la policía de Barranquilla.

A primera hora de la mañana se produjo una explosión mientras los policías se encontraban en el patio de la estación y se disponían a comenzar la jornada con el primer cambio de turno. El artefacto, según las pesquisas preliminares, fue colocado junto a una de las paredes del edificio y, probablemente, fue detonado a distancia.

El atentado, que golpea a la ciudad cuando faltan dos semanas para el carnaval, uno de los principales eventos del Caribe, desató el pánico, que cundió sobre todo en las redes sociales. “La ciudad está blindada a través de su fuerza armada, para que desmintamos y no le sigamos el juego a quienes quieren generar terror”, aclaró Botero Coy. “No es cierto de carros bomba, no es cierto de atentados terroristas en más estaciones, en más instalaciones en Barranquilla”.

Lamentamos el atentando a nuestros héroes Patrulleros Freddy de Jesús Lopez Gutiérrez, Yossimar Márquez Navarro, Anderso René Cano Arteta,

Freddys de Jesús Echeverría Orozco. Paz en sus tumbas y solidaridad con sus familias. pic.twitter.com/4nYX2Gvy5d — BG. Mariano Botero C (@PoliciaBquilla) 27 de enero de 2018

Las fuerzas de seguridad investigan si este ataque guarda relación con un asalto, que se realizó casi al mismo tiempo, contra un camión blindado que transportaba valores. No obstante, el acalde de Barranquilla, Alejandro Char, apuntó abiertamente a una represalia perpetrada por las mafias locales dedicadas al tráfico de drogas. “No tenemos la menor duda de que esto es una retaliación ante tantos buenos golpes de la policía”, dijo.

Las autoridades han confirmado de momento cuatro fallecidos. Se trata de los patrulleros Freddy de Jesús Lopez Gutiérrez, Yossimar Márquez Navarro, Anderso René Cano Arteta y Freddys de Jesús Echeverría Orozco. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó su rechazo a través de Twitter. “Repudio total al cobarde atentado contra estación de la Policía de Barranquilla. No descansaremos hasta dar con los responsables. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas y heridos”, escribió.