La iniciativa anticorrupción del PRI genera pocas expectativas en México

“¿Por qué hasta ahora?”. Esa es la pregunta con la que muchos mexicanos responden a la propuesta anti corrupción presentada por el precandidato del PRI, José Antonio Meade. El aspirante presidencial del partido en el Gobierno hizo este miércoles el esbozo de lo que será una iniciativa para combatir uno de los vicios más arraigados de la clase política mexicana. “El proceso debiera empezar por la devolución del dinero o los bienes mal habidos”, dijo Meade en una conferencia en la que estuvo acompañado por los líderes del partido en la Cámara de Diputados, César Camacho, y el Senado, Emilio Gamboa.

Meade, precandidato de la coalición Todos por México (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), dijo que su iniciativa legislativa desea “recuperar el dinero y propiedades” de los corruptos. Esto está respaldado en una figura legal llamada Extinción de dominio, creada en el Gobierno de Felipe Calderón para recuperar los bienes y recursos de los narcotraficantes. Según Meade, el dinero incautado sería destinado a un fondo nacional que financie “estudios y proyectos productivos” de niñas, niños y mujeres.

El candidato cree que esto evitaría que los corruptos utilicen el dinero para defenderse. “Evita que el delincuente use el dinero mal habido para buscar una ventaja en sus procesos judiciales”, dijo Meade en una gira por el Estado de Michoacán. Algunos de los exgobernadores del PRI imputados por corrupción, como el veracruzano Javier Duarte, han contratado a los mejores despachos penalistas del país.

La propuesta del PRI, que probará suerte en esta misma legislatura del Congreso, también quiere aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios, diputados y senadores. “No son suficientes las declaraciones patrimoniales, de impuestos e intereses. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar”, detalló Meade.

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, un think tank que ha ideado el sistema Tres de Tres para que los políticos revelen sus declaraciones patrimoniales, dijo la tarde de este jueves en la radio mexicana que la propuesta de Meade "no atina adonde debería ir". "Aumentar las penas de prisión como solución del problema deja mucho que desear", agregó el especialista. Pardinas, quien ha sido vinculado con Por México al Frente (PAN-PRD-MC) también dijo que Meade es el único de los principales precandidatos que no ha dado a conocer su Tres de Tres. "Anaya y López Obrador deben actualizarla".

“No voy a esperar a que termine la elección para trabajar una iniciativa formal que acabe, de una vez por todas, con la corrupción. En lugar de prometer hay que ponernos a trabajar”, dijo el aspirante este miércoles. Sin embargo, su partido, que tiene mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, ha sido uno de los principales obstáculos para sacar adelante el complejo entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, otra de las herramientas supuestamente creadas para erradicar este cáncer en México.

El senador Emilio Gamboa, por ejemplo, formó parte de un evento similar al de esta semana en noviembre de 2012. En ese entonces, el legislador acompañó al presidente electo Enrique Peña Nieto en la presentación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que contaría con un sistema de “rendición de cuentas” y que actuaría con denuncias anónimas de ciudadanos. Cinco años después, esa Comisión no funciona y el Gobierno del PRI está lastrado por diversos casos de corrupción revelados a lo largo de esta Administración.

Meade recibió respuesta de la oposición solo minutos después de haber revelado su iniciativa. Rocío Nahle, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y la candidata de Andrés Manuel López Obrador para ocupar la secretaría de Energía en su eventual Gobierno, dijo que la propuesta del aspirante del PRI es “la misma” que hizo el bloque de izquierda el Congreso en 2017. El PRI no quiso convertir esa propuesta en dictamen en ese entonces.