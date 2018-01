El gobernador de California niega la libertad condicional a la más joven de la Familia Manson

Leslie van Houten, en la audiencia de la condicional el pasado 6 de septiembre. AP | Quality

El gobernador de California, Jerry Brown, negó este viernes el tercer grado penitenciario a Leslie van Houten, la única persona de las que participaron en los crímenes de la Familia Manson que podía aspirar a salir de prisión. Van Houten, de 68 años, cumple cadena perpetua en la cárcel para mujeres de Chino, California, por los asesinatos del grupo de hippies liderados por Charles Manson en Los Ángeles en 1969.

Leslie van Houten ha visto negada su petición de libertad condicional 22 veces con la de este viernes. Las dos últimas, sin embargo, con la recomendación favorable de la junta de evaluación del Departamento de Prisiones. El pasado 6 de septiembre, los miembros de este tribunal recomendaron su puesta en libertad condicional. La autorización del gobernador del Estado es imprescindible, sin embargo, para que sea efectiva.

En un comunicado citado por Los Angeles Times, el gobernador Brown admite que la conducta de Van Houten en prisión ha sido ejemplar. Ha obtenido licenciaturas y maestrías y se ha arrepentido de los crímenes. “En raras ocasiones”, escribe Brown, “la gravedad de la naturaleza del crimen puede por sí misma ser una base válida para negar la condicional, incluso cuando hay pruebas sólidas de rehabilitación y ninguna evidencia de que haya un peligro actual”.

Es decir, que Van Houten no saldrá de la cárcel por el horror de su crimen, independientemente de su rehabilitación. Brown ya rechazó la anterior recomendación de la junta de evaluación, el año pasado. El abogado de Van Houten, Rich Pfeiffer, dijo a la agencia Associated Press que la decisión del gobernador no tiene precedentes y que valora la posibilidad de condicional de acuerdo con las circunstancias del crimen, en vez de el comportamiento del criminal. Brown dice también que en su arrepentimiento, Van Houten sigue desviando cierta culpa hacia Manson, por aprovecharse de ella.

Van Houten, una chica de clase media de Monrovia, al Este de Los Ángeles, tenía 19 años en el verano de 1969, cuando formaba parte del grupo de hippies conocidos como La Familia que seguían como una secta a Charles Manson. No participó en los crímenes de la mansión de Roman Polanski y Sharon Tate. Pero al día siguiente sí tomó parte en los asesinatos de Leno y Rosemary Labianca. Van Houten sujetó a la mujer. Después, la acuchilló al menos 14 veces, posiblemente cuando ya estaba muerta. Antes de irse de la casa, se puso la ropa de la víctima y bebió leche con chocolate que cogió de la nevera.

Charles Manson, el ideólogo de aquellos crímenes que conmocionaron a Estados Unidos y se convirtieron en símbolo del mal, murió en prisión el pasado 20 de noviembre a la edad de 83 años. Otra de sus seguidoras, Susan Atkins, murió también en prisión de cáncer en 2009. El resto de los condenados siguen cumpliendo cadena perpetua.

Los herederos de la familia Labianca siempre han expresado su oposición a que Van Houten salga de prisión.