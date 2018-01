El Parlamento Europeo debate la injerencia rusa en la UE

La inminencia de elecciones en países con movimientos que cuestionan profundamente los pilares de la Unión Europea o incluso su continuación en la misma, como Hungría o Italia, ha elevado el nivel de preocupación en el bloque europeo ante posibles injerencias en estos procesos ya de por sí potencialmente complicados. Bruselas mira con recelo a Moscú, origen repetidamente señalado de múltiples esfuerzos de desinformación e interferencia en procesos electorales previos, desde los comicios estadounidenses que llevaron a la victoria a Donald Trump al Brexit, la campaña presidencial francesa o el referéndum ilegal en Cataluña.

Este miércoles, los europarlamentarios discuten en Estrasburgo sobre los efectos de la propaganda rusa en los países de la UE.

La iniciativa ha partido del Partido Popular Europeo y cuenta, a priori, con el apoyo de los grupos socialista y liberal, que también mantienen una posición reticente ante la influencia rusa. Pero otras fuerzas han manifestado su escepticismo, como la Izquierda Unitaria Europea de la que forma parte Podemos, o los ultras de la Europa de las Naciones donde se cobija Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha francés Frente Nacional.

Pese a la promesa de un agitado debate, este no redundará en ningún tipo de resolución, ya que no está previsto en el reglamento interno europeo. No obstante, es una señal más de la creciente inquietud del bloque ante el potencial desestabilizador ruso. Los esfuerzos para frenar este peligro se han multiplicado en las últimas semanas. Hace solo dos días, arrancaron en Bruselas las reuniones del recién formado comité de expertos de la UE que tiene como objetivo buscar un método para detectar las noticias falsas y combatir su difusión.

Además, a finales de diciembre, la alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, anunció que la UE dedicará este año más de un millón de euros a luchar contra la propaganda e injerencia exterior, lo que supone 300.000 euros más de lo inicialmente previsto. Es además la primera vez que este grupo de trabajo, que trabaja desde 2015, cuenta con una asignación presupuestaria propia, lo que en sí constituye otro indicador más de la preocupación en alza ante el fenómeno de la desinformación y las fake news.

La vigilancia europea se ha redoblado tras detectarse intentos de injerencia en procesos clave del año pasado, como las elecciones francesas —el movimiento electoral macronista ¡En marcha! sufrió un ciberataque y el robo y la difusión de miles de mensajes internos y, ya como presidente, Emmanuel Macron acusó a medios rusos como Russia Today y Sputnik de actuar como “órganos de influencia y propaganda” de Moscú— o en Cataluña. Pero los recelos no son nuevos. La UE ya aprobó en 2016 una resolución en la que se acusaba al Kremlin de “emplear un amplio espectro de herramientas e instrumentos, como think tanks, televisiones multilingües (como RT), pseudoagencias de noticias y servicios multimedia (como Sputnik), redes sociales y trolls para desafiar valores democráticos, dividir a Europa, lograr apoyo doméstico y crear la percepción de Estados fallidos en la zona este de la UE”.