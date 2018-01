Un grupo de jóvenes de la comunidad LGTBI organiza la #BesatónporelPapa

La visita del papa Francisco a Chile ha dado lugar a una reunión inesperada: un grupo de jóvenes ha convocado a través de Facebook la cita llamada "Besatón por el papa", evento en el que invitan a cualquier interesado en defender la visibilidad LGTBI dentro de la Iglesia a besarse cerca del parque O'Higgins, donde Jorge Mario Bergoglio ofrecerá una misa este martes.

"A pesar de que la Iglesia no me considere, yo sigo creyendo en ella", asegura un joven transgénero en el vídeo que anuncia el evento. "Que sea gay no significa que no pueda creer en Dios", afirma otro chico en el mismo spot. "Si mi familia me acepta como soy, ¿por qué la Iglesia no?".

RT! Mañana: #BESATÓNPORELPAPA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL". Seamos religiosos o no, de cualquier orientación sexual, se debe acabar conflicto entre la iglesia y LGBT. Demostrar amor es más efectivo que violencia. YA HAY MIL CONFIRMADOS EN EVENTO FACEBOOK: https://t.co/jrMQLHjg6I pic.twitter.com/WhX71lVJ3Y — Francesc Morales (@francescmorales) 15 de enero de 2018

El papa Francisco es el Pontífice que más se ha acercado a la comunidad LGTBI. Estos jóvenes lo saben, pero reivindican "un cambio mayor" y acusan a algunos sectores de la Iglesia de "fomentar el odio". "¿Por qué los temas de diversidad sexual se toman literalmente de la Biblia y otros pecados no?", cuestiona el vídeo.

El spot se ha difundido a través de las redes sociales con el hashtag #BesatónPorElPapa y su organizador, Francesc Morales, lo ha calificado como "una oportunidad única de que el Papa escuche a la diversidad sexual".