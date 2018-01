La anexión de Crimea, la gran baza de Putin ante el electorado ruso

P.B

Aleksandr Gorni, un popular bloggero de Crimea, ha anunciado que no apoyará a Putin en las elecciones. En Crimea, afirma Gorni, “todo gira en torno a cuatro cosas, el dinero del presupuesto, la tierra, la privatización de los instalaciones nacionalizadas y las construcciones ilegales, que aquí son como las pulgas de un perro”.

“Estoy decepcionado. No votaré por Putin en las elecciones presidenciales mientras no ponga orden personalmente en Crimea. Los crimeos están hartos de promesas, Vladímir Vladímirovich. Usted ha entregado Crimea a la merced de los pillos. No la devolvieron a Rusia para esto”, dice el bloggero.

Gorni denuncia la persecución a la que están sometidos los periodistas locales que revelan las arbitrariedades de los dirigentes de la península, ante la indiferencia de las autoridades federales. Los “abusos, robos y corrupción” que “florecían” en época ucraniana y que motivaron a los habitantes de Crimea a correr hacia Rusia, florecen ahora protagonizados por “canallas” que se protegen “bajo la bandera rusa” y “con los retratos de Putin”, dice.