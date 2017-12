Nueve días al año atrapados en el tráfico de la Ciudad de México

Desde las primeras horas de la mañana una enorme fila de vehículos se traza sobre la Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Los cuatro carriles de esta vialidad concentran a diario a cientos de coches que avanzan con parsimonia. Los conductores más avezados intentan ganar algunos segundos cambiando constantemente de carril hasta que el velocímetro marque cero por la cantidad de autos. Esperar. Avanzar unos metros. Detenerse de nuevo. Esta es la pesadilla de miles de automovilistas en México.

Para aguantar la espera los conductores escuchan música y noticias. Consultan sus mensajes de WhatsApp. Las mujeres se maquillan. El tráfico se ha convertido en parte de la rutina, incluso el hombre disfrazado con cuernos de reno y un gorro de Navidad que camina entre los coches detenidos en esta zona. Es un vendedor que ofrece narices rojas a 10 pesos (0,5 dólares). La regularidad de los atascos ha abierto un espacio al ambulantaje en este sitio, donde diariamente se ofrecen dulces, pañuelos desechables y juguetes navideños.

El comercio sumergido no es la única oportunidad que ha surgido con los atascos. Unos metros más adelante, Jorge Sorcia Pérez, de 38 años, regula el paso de los coches que intentan incursionar sobre la congestionada avenida principal. No es agente de tránsito, pero desde hace 12 años se coloca en ese punto para recibir unas cuantas monedas por este servicio improvisado. En un buen día gana hasta 400 pesos (20,6 dólares). “Esto es un apoyo a mi economía y casi todos me agradecen porque les ayudo a llegar más rápido a sus trabajos. La gente en las mañanas va muy estresada y por eso muchas veces me avientan el coche, tiene prisa y necesita avanzar”, relata.

Con unos 5,5 millones de automóviles en circulación, la movilidad se ha convertido en un reto para la Ciudad de México. La capital mexicana presenta un nivel de congestión promedio de un 66% aunque por la mañana y la noche puede alcanzar un grado de atasco de hasta 101%, según el monitoreo internacional de la empresa TomTom Traffic. Estos resultados han convertido a la ciudad con más tráfico dentro de un análisis de 390 ciudades de 48 países.

Los automovilistas en la Ciudad de México gastan hasta una hora más de tiempo en sus traslados diarios a causa de los atascos, demoras que acumulan 227 horas, lo que supone más de nueve días al año, una cifra superior respecto a otras ciudades en Tailandia, Indonesia, China y Brasil, según este análisis.

Al chofer Jonathan Muñoz esos días le parecen pocos. Con 17 años frente a un volante presume de un amplio conocimiento de las calles y atajos de la Ciudad de México, aunque en realidad cada vez le es más difícil evadir el congestionamiento. “La ciudad se ha vuelto un caos, es un verdadero martirio en las mañanas porque todos tienen prisa y están estresados. Lo peor es que el estrés provoca un accidente, para mí eso es mala vida”, comenta.

Muñoz, de 32 años, intenta elegir la vialidad con mayor congestión: Avenida Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Viaducto, Periférico, no puede decidirse por alguna. Conducir sin tráfico se ha convertido en una anécdota, en un golpe de suerte, en una paradoja en una de las ciudades que se jacta de grandes circuitos viales y segundos pisos para los autos.

En el más reciente análisis de la empresa SinTráfico se enfatiza que la capital mexicana es la ciudad del país en donde menos distancia se recorre en 30 minutos. Su estudio indica que la distancia máxima que un capitalino recorrerá en este lapso con congestión será de 16,7 kilómetros, mientras que en el estado mexicano de Querétaro, bajo las mismas condiciones, circulará a lo largo de 27 kilómetros.

Eugenio Riveroll, director general de SinTráfico, ha señalado que el tráfico de la Ciudad de México representa un coste anual de 35.000 millones de pesos (1.804 millones de dólares), derivado de la productividad pérdida y de los gastos ambientales por la congestión vial, estragos que amenazan con crecer porque el parque vehicular va en aumento. Se estima que cada año se suman hasta 250.000 unidades nuevas al tránsito capitalino, según cifras oficiales.

Frente a este escenario Vicente Torres, director para América Latina de PTV Group, ha indicado que las autoridades locales tendrán que usar la tecnología para resolver los problemas de movilidad en tiempo real, un desafío compartido entre el Gobierno y los más de 21 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México. “El principal responsable del atasco que se vive en la Ciudad somos los que insistimos en querer utilizar solo un medio de transporte. No es culpa de las autoridades solamente, es culpa de todos”, ha concluido.