India prohíbe la publicidad de preservativos en televisión en horario estelar

Vulgares e indecentes para los niños: así son los anuncios de preservativos según el Gobierno indio. Por esa razón, el Ministerio de Información y Difusión ha prohibido este martes a las cerca de 900 cadenas de televisión del país transmitir comerciales de condones desde las 6.00 hasta las 22.00 horas, el lapso de horario con más audiencia, en el país en donde el uso del condón es inferior al 6% y que ocupa el tercer lugar en la lista de los países con más casos de VIH registrados.

“Aconsejamos a todas las cadenas de televisión no difundir las publicidades de los preservativos que son para una categoría de edad particular y podrían ser indecentes para los niños” indica el documento oficial, que advierte de las sanciones que podrían sufrir las cadenas en caso de hacerlo.

La medida ha sido fuertemente criticada por grupos progresistas que señalan que India necesita desesperadamente fomentar el uso del condón, no restringirlo. “Necesitamos tener más gente con más advertencias, no menos” ha asegurado Poonam Muttreja, director de la ONG Population Foundation of India. “Los condones son uno de los pocos métodos de control de nacimiento que previenen el V.I.H. y embarazos no deseados. Y no tienen efectos secundarios” añade Muttreja.

En India viven alrededor de 1.300 millones de personas, se espera que en la próxima década su población supere a la china y que se convierta en el país más poblado del mundo. Hasta ahora India, gobernada por el conservador Partido Popular Indio, ha intentado controlar el crecimiento de su población incentivando las vasectomías pero no los preservativos.

El uso del condón es un tema tabú en el país asiático. El Ministerio de Salud prohibió hace tres años los cursos de educación sexual en las escuelas. El entonces ministro de salud, Harsh Vardhan, afirmó que las campañas contra el sida que se centraban en los condones fomentaban las relaciones sexuales ilícitas.