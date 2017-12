El crimen que las redes sociales chinas ya han juzgado

El juicio por la trágica muerte de Jiang Ge, una estudiante china asesinada en Japón a cuchilladas por un compatriota, comenzó este lunes en Tokio. Pero el juicio mediático arrancó mucho antes en las redes sociales, donde millones de usuarios ya han emitido su veredicto. Lo sorprendente es que este no se centra en el presunto culpable del asesinato de la joven, sino en el comportamiento de la amiga de la víctima, presente en el suceso.

El suceso lo protagonizaron tres jóvenes universitarios que estudiaban en la capital japonesa: dos chicas que vivían juntas (Jiang Ge, la víctima, y su amiga Liu Xin) y el exnovio de esta última, Chen Shifeng, acusado del crimen. La noche del 2 de noviembre, Jiang fue acuchillada una docena de veces por Chen en el rellano de su apartamento. Jiang había hecho un hueco en su casa a su amiga dos meses antes, cuando Liu terminó la relación con su novio. Chen y Liu habían tenido varios encontronazos y ella había recibido correos electrónicos amenazantes por parte de su expareja.

Cuando esa noche llegaron a casa, las dos amigas se encontraron con Chen en el rellano. Y aquí llega la polémica que ha encendido las redes sociales en China: Liu se refugió en el apartamento mientras su amiga trató de lidiar con Chen. No está claro aún en qué momento el hombre acuchilló a Jiang, pero Liu permaneció dentro de la habitación hasta que llegó la policía mientras su amiga agonizaba en el portal.

Muchos internautas acusaron a Liu de no haber hecho lo suficiente para salvar a su amiga esa noche y condenaron su actitud durante los meses posteriores a la tragedia. Cuando el caso empezó a trascender en los medios de comunicación chinos, la madre de la fallecida echó más leña al fuego asegurando que sus intentos de contactar con la amiga de su hija para que colaborara con la investigación habían sido infructuosos y la acusó de haber cerrado la puerta del apartamento con pestillo. Publicó también los datos personales de Liu y de su familia, que han sido bombardeados durante meses con miles de mensajes de internautas molestos por su actitud.

"Todos sabemos perfectamente que la persona que debería haber muerto es Liu Xin, no Jiang Ge", "Para aquellos que defendéis a Liu, solamente os deseo que tengáis amigos como ella" o "No se puede ser más cobarde, cargarás toda tu vida con la muerte de una persona que solamente quería ayudarte" son algunos de los comentarios que se han vertido en Weibo, una plataforma similar a Twitter. Sorprendentemente los censores chinos no han actuado a pesar de que algunos mensajes incluyen amenazas. Muchos piden que Liu sea juzgada por su responsabilidad "indirecta" en la muerte de su amiga.

Algunos medios de comunicación aprovecharon el tirón del caso para hacer caja. Un servicio de vídeo por Internet vinculado a Beijing News organizó un encuentro, emitido por capítulos, entre la madre de la fallecida y su amiga. Durante la conversación, Liu Xin aseguró no haber oído a Jiang Ge pedir ayuda y negó haber cerrado la puerta. Al contrario, aseguró que trató de salir fuera pero que no pudo al estar la puerta "bloqueada". Los vídeos de la reunión acumulan más de 100 millones de visitas.

La primera jornada del juicio volvió a encender las redes en China. La policía japonesa mostró una grabación de la llamada de auxilio realizada por Liu esa noche en la que se la oye decir "acabo de cerrar la puerta, dejad de pelearos", lo que contradice sus declaraciones anteriores.

La confusión por la actitud y las distintas versiones que ha dado Liu sobre el incidente fue aprovechado hábilmente por el abogado defensor, que sostiene que el homicidio no fue intencionado porque el acusado "no iba armado": "Liu Xin entró primero en el apartamento, oyó los gritos, dio un cuchillo a Jiang y, presa del miedo, se refugió dentro y cerró la puerta con pestillo. Durante la escaramuza, Chen hirió de forma involuntaria a Jiang con ese cuchillo". Los fiscales, por el contrario, consideran que el acusado mató intencionadamente a Jiang con un cuchillo que llevaba consigo cuando esta trató de bloquearle el paso: "Nadie apuñala a una persona 12 veces de forma involuntaria", dijo el letrado.

La suerte del acusado la decidirá el tribunal el próximo día 20; la de Liu se dirime a centenares de kilómetros de distancia, en su país de origen, tras las pantallas de los smartphones.